WCLV Program Guide 08-07-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114 Movement 3 Scherzo: Presto Ebene Quartet Salle Pleyel, Paris, France Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 04:31

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe Suite No. 2 Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langrée, conductor Taft Theatre, Cincinnati, OH Music: 17:26

Franz Schubert: String Quintet in C Major, D. 956, Op. posth. 163: Movements 3 & 4 Arnaud Sussmann, violin; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola; Keith Robinson, cello; Laurence Lesser, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 18:46

Scott Joplin: Solace Benjamin Loeb, piano International Conducting Workshop and Festival, Tsarsko Selo, Sofia, Bulgaria Music: 06:04

Max Reger: Four Tone-Poems after Arnold Bocklin, Op. 128 Movement 4 Bacchanale Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta, conductor Album: Max Reger: Pictures at a Gallery Beau Fleuve 4562 4562 Music: 4:27

Claude Debussy: String Quartet in G minor, L. 85 Ebene Quartet Schwetzingen Festival, Mozart Hall, Schwetzingen, Germany Music: 26:00

George Bizet: Selections from Carmen New York Philharmonic Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Encore Collection Vol. 2 Sony 44724 Music: 6:28

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Sonata pour le Violon et pour le Clavecin, No. 5 in A Minor Sonnambula Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 07:56

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 (1808)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 'Prague' (1786)

Alexander Glazunov: Symphony No. 8 (1906)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 'Military' (1794)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

John Williams: Lincoln: With Malice Towards None (2012)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

Leroy Anderson: Harvard Sketches (1939)

John Williams: Superman: March (1978)

Thomas Arne: Symphony No. 1 (1767)

Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday (1912)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123 (1849)

Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Igor Stravinsky: Tango (1940)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture (1857)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ernesto Lecuona: Vals maravilloso (1951)

Ernesto Lecuona: La conga de media noche (1930)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant (1834)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

William Boyce: Solomon: Overture (1742)

Julißn Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 (1802)

Frédéric Chopin: Rondo (1828)

Camille Saint-Saëns: Barcarolle (1897)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 (1950)

Herbert Howells: Three Dances (1915)

Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943)

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Jean Sibelius: Symphony No. 3 (1907)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Il Penseroso from Years of Year 2, Italy Andre Watts, piano Album: Andre Watts Plays Liszt Album 1 EMI 64599 Music: 04:36

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 in B-flat Major, BWV 1051 Yura Lee, viola; Richard O'Neil, viola; Colin Carr, cello; Efe Baltacigil, cello; Nicholas Canellakis, cello; Joseph Conyers, double bass; Kenneth Weiss, harpsichord CMSLC and UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 15:10

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-flat major Andre Watts, piano; New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Liszt/Ravel: Piano Concertos Sony 47571 Music: 18:36

Astor Piazzolla: Resurreccion del Angel Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 6:30

Nino Rota: The Godfather: Suite James Galway, flute; Galway Pops Orchestra; Vincent Fanuele, conductor Album: Galway At The Movies RCA 61326 Music: 4:40

Hildegard von Bingen (arr. Marianne Pfau): Three Antiphons Arnaud Sussman, violin; Yura Lee, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Bion Tsang, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:59

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College CMS & CMSL, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:56

Alexander Scriabin: Symphony No. 4, Op. 54, The Poem of Ecstasy Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH Music: 21:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 'Andaluza' (1900)

Agustín Lara: Granada (1932)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Edward Ward: Phantom of the Opera: Piano Concerto (1943)

Antonín Dvorák: Furiant from String Sextet (1878)

Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 (1802)

Franz Schubert: Symphony No. 3 (1815)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 (1795)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Sir Granville Bantock: Celtic Symphony (1940)

Darius Milhaud: Suite française (1945)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (c.1700)

Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata (1723)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 (1861)

Hans Gál: Serenade for Strings (1937)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 (1839)

Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 (1842)

Ole Bull: Solitude on the Mountain (c.1850)

Johan Halvorsen: Andante religioso (1899)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Franz Schubert: Adagio from String Quintet (1828)