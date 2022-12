Program Guide 07-12-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto Oboe, Violin, Strings and Continuo in C minor, BWV 1060: Movement 1 Hilary Hahn, violin; Allan Vogel, oboe; Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Album: Hilary Hahn, Bach Concertos DG 986 986 Music: 4:26

John Corigliano: Gazebo Dances Rieko Aizawa, piano; Aaron Wunsch, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 14:39

Piano Puzzler: This week's contestant is Cayce Wilkinson from Council Bluffs, IA Music: 11:00

Claude Debussy: Preludes, Book 1: Voiles (Veils) Paul Crossley, piano Album: Debussy: Complete Works for Solo Piano, Vol. 1 Sony 52583

Music: 3:54

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major: Movements 2-3 Hilary Hahn, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Taft Theatre, Cincinnati, OH Music: ~18:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata K. 330 in C Major Movement I. Allegro moderato Fazil Say, piano Album: Mozart - Piano Sonatas and Variations Atlantic 21970 Music: 4:20

Maurice Ravel: Tzigane, for violin and piano, M.76 Alexander Sitkovetsky, violin; Gloria Chen, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 9:48

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in C minor, K. 406 Manhattan Chamber Players; Mark Steinberg, violin; Grace Park, violin; Luke Fleming, viola; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Brook Speltz, cello Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 24:29

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio 'Kegelstatt' (1786)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 (1901)

Robert Schumann: Violin Sonata No. 2 (1851)

Aaron Copland: Grohg (1925)

Alexander Glazunov: Raymonda: Suite a (1898)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Camille Saint-Saëns: La jota aragonese (1881)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 (1839)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 (1779)

Anton Arensky: Scherzo from Piano Quintet (1900)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 (1790)

Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798)

David Guion: Turkey in the Straw (1919)

Michael Praetorius: Terpsichore: Gavotte (1612)

François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' (c.1690)

Peter Tchaikovsky: Allegretto from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé (1934)

Harold Arlen: I Love a Parade (1931)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Franz Joseph Haydn: Finale from Sinfonia Concertante (1792)

Richard Allison: Batchelar's Delight (1599)

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

Franz Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 47 (1776)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet (1873)

Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings (1772)

Ignace Jan Paderewski: Minuet (1887)

Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (c.1850)

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 (1913)

Georges Auric: Ouverture (1938)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture (1888)

Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque (1917)

Joseph Joachim: Notturno (1858)

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Jongen: Danse Lente Laurel Zucker, flute; Susan Jolles, harp

Mieczyslaw Karlowicz: The White Dove, Op. 6 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York

Ludwig van Beethoven: String Trio No. 5 in C Minor, Op. 9 No. 3 Benjamin Beilman, violin; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA 2015, Dock Street Theater, Charleston, SC

Joseph Jongen: Two Pieces for Four Cellos David Garrett, Thalia Moore, Janet Steinberg, Amy Leung, cellos Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Antonio Vivaldi: Concerto for Piccolo in C Major: Movement 1 Jean-Pierre Rampal, piccolo; I Solisti Veneti; Claudio Scimone, conductor

Aaron Copland: Appalachian Spring Suite for Chamber Ensemble Chamber Music Society of Lincoln Center musicians Chamber Music Society of Lincoln Center Residency, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Antonio Vivaldi: The Four Seasons, Op. 8, La Primavera "Spring" Frank Huang, violin; New York Philharmonic David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Major, Op. 6, No. 4 Andrea Marcon, harpsichord; Venice Baroque Orchestra University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 (1784)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings (1870)

Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty (1957)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 'American' (1893)

Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 (1911)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Gioacchino Rossini: Grand Overture (1810)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 (1789)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 (1773)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 (1901)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky a (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: A Musical Joke (1787)

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Giles Farnaby: Suite of Six Dances (c.1610)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds (1776)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

Anton Arensky: Elegia from Piano Trio No. 1 (1894)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 (1846)

Bill Douglas: Earth Prayer (1999)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' (c.1800)

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Children's Prayer (1893)