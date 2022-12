Program Guide 07-10-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major Yefim Bronfman, piano

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances, Suite 3, for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Michael Jackson (arr. Jeremy Cohen): Michael Jackson Medley Quartet San Francisco Marthas Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown MA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37: Movements 2-3 Yefim Bronfman, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Robert Schumann: Kreisleriana, Op. 16 III. Sehr aufgeregt Jonathan Biss, piano

Paul Dukas: La Peri Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Robert Schumann: Fairy Tales Gregory Raden, clarinet; Brant Bayless, viola; Scott Holshouser, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Paul Hindemith: Cupid and Psyche (Farnesina) River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 1 (1852)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 4 (1889)

Carl Orff: Carmina burana (1936)

William David Brohn: Suite from Bernstein's 'West Side Story' (2000)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 (1775)

Claude Debussy: String Quartet (1893)

Johann Sebastian Bach: Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni (1712)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 'Reformation' (1832)

Antonín Dvorák: Allegretto from Symphony No. 8 (1889)

Igor Stravinsky: Pastorale (1907)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli 'La Follia' (1726)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Tambourins (1737)

John C. Heed: March "In Storm and Sunshine" (1885)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 10 (1853)

Georg Philipp Telemann: Concerto for 3 Oboes 43 (c.1740)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo (1909)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' (1803)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 6: Gavotte (1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804)

Camille Saint-Saëns: Fantaisie for Harp (1893)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 (1870)

Muzio Clementi: Overture No. 1 (c.1800)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia 'Fandango' Wq 178 (1756)

Frederick Delius: La Quadroöne & Scherzo (1890)

Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)

Henryk Wieniawski: Polonaise No. 1 (1852)

Henryk Wieniawski: Capriccio valse (1852)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 (1812)

Franz Schubert: Theme & Variations from Octet (1824)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Claude Debussy: Reverie Frederique Cambreling, harp

Lowell Liebermann: Sonata for Flute and Piano, Op. 23 Aaron Perdue, flute; Christopher McKiggan, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Claude Debussy: Iberia No. 2, from 'Images' Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Zhou Tian: Viaje for Flute and String Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano

Fritz Kreisler: Concerto in C (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra \Pekka Kuusisto, violin & leader; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Astor Piazzolla (arr. Anderson and Roe): Oblivion Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN

Carl Nielsen: Symphony No. 5, Op. 50 RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle (1855)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 'Military' (1839)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance (1906)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' (1888)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 /5 (1823)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 (1784)

Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1894)

Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 60 (1795)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka (1885)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 1 (1852)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Fantaisie (1841)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Lodewijk Mortelmans: Morning Mood (1922)

Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra (1927)

Jennifer Higdon: blue cathedral (2000)

Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances (1922)

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 3 'From Old Notebooks' (1917)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 (1883)

Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 (c.1750)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue (1707)

23:00 QUIET HOUR

Amy Beach: Scottish Legend (1903)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Nikolai Medtner: Fairy Tale (1912)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 (1894)

Gabriel Fauré: Ballade (1879)

Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)