Program Guide 07-05-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in E minor, Op. 90 "Dumky": Movement 6 Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano

Johan Helmich Roman: Music for Drottningholm Palace (selections) Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, American Philosophical Society, Philadelphia, PA

Piano Puzzler: This week's contestant is Christina Stone from Houston, TX

Samuel Ward/Katharine Bates: America the Beautiful Canadian Brass

Antonin Dvorak: String Quartet No. 13 in G Major, Op. 106: Movements 3 & 4 Escher String Quartet Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

John Williams: Liberty Fanfare Cincinnati Pops Orchestra; Erich Kunzel, conductor

Kevin Puts: Millennium Canons University of Georgia Wind Ensemble; John P. Lynch, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Jessie Montgomery: Banner String Orchestra featuring Catalyst Quartet; Julian Wachner, conductor

Michael Torke: Unconquered The Philadelphia Orchestra; Cristian Macelaru, conductor

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 11 (1853)

Ernö Dohnányi: Symphony No. 1 (1901)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (c.1720)

Sir Edward Elgar: Violin Concerto (1910)

Rodion Shchedrin: Carmen Suite (1967)

Frederick Delius: Florida Suite (1887)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 11 (1853)

Ernö Dohnányi: Symphony No. 1 (1901)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (c.1720)

Sir Edward Elgar: Violin Concerto (1910)

Rodion Shchedrin: Carmen Suite (1967)

Frederick Delius: Florida Suite (1887)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Antonio Salieri: Cublai Overture (1787)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite (1683)

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Franz Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 (1792)

George Butterworth: English Idyll No. 2 (1911)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' (1915)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 'Will o' the Wisps' (1851)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 (1778)

Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 'English' (1889)

Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz (2008)

Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture (1937)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 (1853)

Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree (1964)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique (1884)

Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso 'Pastoral' (1735)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 (1811)

Sir William Walton: Two Pieces for Strings from 'Henry V' (1944)

Muzio Clementi: Symphony (1787)

Leroy Anderson: Clarinet Candy (1962)

Lou Harrison: New York Waltzes (1994)

Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Richard Strauss: Wiegenlied (1899)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Francis Poulenc: Waltz (1919)

Erik Satie: Gnossienne No. 6 (1897)

Vßclav Pichl: Symphony (1770)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Jean Sibelius: Humoresque No. 3 (1917)

Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie (1893)

Claude Debussy: String Quartet (1893)

Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 (1734)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite (1942)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Franz Liszt: Rapsodie espagnole (1863)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)

Antonio Salieri: The Landlady: Overture (1773)

Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market (1921)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds 'From an Invalid's Workshop' (1943)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost": Movement 2. Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello

oseph Haydn: String Quartet in d, Op. 103 Hob. III:83 Dover Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Georges Enescu: Konzertstuck for Viola and Piano Beth Guterman, viola; Aaron Wunsch, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in D minor, Op. 125: Movement 4 Tamara Wilson, soprano; Elizabeth Bishop, mezzo-soprano; Dimitri Pittas, tenor; Nathan Berg, bass-baritone; Grand Teton Music Festival Orchestra; National Collegiate Chorale of Scotland; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Sergei Prokofiev: Symphony No.1 in D maj, Op. 25: 1. Allegro London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor

R.F.M. Mann: JEWETT C.M. (Amazing Grace) Seraphic Fire; Patrick Dupre Quigley, artistic director First United Methodist Church of Coral Gables, FL

John Stevens: Benediction Sotto Voce Tuba Quartet Bethlehem Lutheran Church, Minneapolis, MN

Johann Friedrich Fasch: Concerto in F major, FWV L:F3, "Konzertsatz" Tempesta di Mare; Richard Stone and Gwyn Roberts, artistic directors Presbyterian Church of Chestnut Hill; Philadelphia, PA

Sergey Ivanovich Taneyev: Symphony No. 4 in C minor, Op. 12: Movements 1-2, 4 Mariinksy Orchestra; Valery Gergiev, conductor Congress and Concert Centre de Doelen, Rotterdam, Netherlands Album: Gergiev Festival Live - Selected Radio Recordings Radio Netherlands Music RPHO 2005-1

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, (1957)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Michael Haydn: Symphony No. 41 (1789)

Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 13 (1739)

Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001)

Victor Herbert: American Fantasy (1893)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Gabriel Fauré: Ave Maria (1894)

Franz Doppler: Duettino Americain (c.1860)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Alexander Glazunov: Violin Concerto (1905)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 'Paysage' (1851)

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' /4 (1838)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia Wq 183/4 (1778)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 (1723)

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1 (1924)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 (1779)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (c.1740)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Franz Schubert: Impromptu No. 10 /2 (1828)

Zoltán Kodály: Summer Evening (1906)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève (1854)

Ernö Dohnányi: Adagio pastorale from Symphony No. 2 (1944)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto (1910)

Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)