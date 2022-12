Program Guide 05-31-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Hexenlied "Witches' Song" Op. 8, No. 8

Felix Mendelssohn: Auf Flugeln des Gesanges "On Wings of Song" Op. 34, No. 2 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano Mikhail Glinka: Overture to Ruslan and Ludmilla Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Peace Center for the Performing Arts, Greenville, SC

Piano Puzzler: This week's contestant is Caroline Cassil from Sutherlin, OR

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27/2: Movement 1 Murray Perahia, piano Album: Immortal Beloved: Original Motion Picture Soundtrack Felix Mendelssohn: Twelve Fugues for String Quartet No. 10 The Shanghai String Quartet Museum of Jewish Heritage, New York, NY

Felix Mendelssohn: String Quartet in F minor, Op. 80, No. 6 Miami String Quartet: Benny Kim, violin; Cathy Meng Robinson, violin; Scott Lee, viola; Keith Robinson, cello Viginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA

Claude Debussy: Arabesque No. 1 Simon Trpceski, piano Album: Debussy: Images; Arabesques; Children's Corner; Clair de lune; L'Isle joyeuse

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E minor, BWV 1034 Bach Collegium Japan: Kiyomi Suga, baroque wood flute; Masaaki Suzuki, harpsichord; Emmanuel Balssa, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

George Gershwin: Blues, from 'An American in Paris' Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30: Movements 2 & 3 Simon Trpceski, piano; Beethoven Academy Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

2:00 CLASSICAL MUSIC With John Simna

Marin Marais: Alcyone: Suite (1706)

William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 2 (1833)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 13 [orig. version] (1826)

Louise Farrenc: Symphony No. 1 (1841)

Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 (1835)

Julius Fucik: Florentine March (1906)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Traditional: Crowley's Reel

Antonio Vivaldi: Bassoon Concerto No. 18 (1720)

Zoltán Kodály: Hßry Jßnos: Intermezzo (1927)

Jenö Takßcs: Serenade on Country Dances from Old Graz a (1966)

John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' (1929)

John Barry: Out of Africa: Love Theme (1985)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Billy May: Green Hornet: Theme (1966)

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands (1797)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 after Corelli (1726)

George Harrison: While My Guitar Gently Weeps (1968)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

Gustav Holst: The Planets: Venus (1917)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Anthony Holborne: Pavan No. 3 (1599)

Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio (1797)

Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei (1888)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' (1883)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 (1722)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

Friedrich Witt: Flute Concerto (1806)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

Muzio Clementi: Overture No. 2 (c.1800)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Louise Farrenc: Symphony No. 3 (1847)

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Nocturne No. 4 in F Major, Op. 15, No. 1 Daniel Barenboim, piano Album: Chopin Nocturnes

Antonio Vivaldi: Concerto a Molti Strumenti in D Minor, RV 566 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in D Minor, H. 484.1, Wq 22 Tara Helen O'Connor, flute; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Benjamin Beilman, violin; Livia Sohn, violin; Daniel Phillips, viola Spoleto Festival USA 2015, Bank of America's Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC

Frederic Chopin: Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54 Garrick Ohlsson, piano The Cliburn, Bass Performance Hall, Fort Worth, TX

Philip Glass: String Quartet No. 3, I. 1957: Award Montage Modern Mandolin Quartet

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Sonate pour le Violon et pour le Clavecin, No.3 in F Sonnambula; Elizabeth Weinfield, conductor Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Jacob Clemens non Papa: Ego flos campi In Mulieribus; Anna Song, conductor In Mulieribus, Proto-Cathedral of St James the Greater, Vancouver, WA

Philip Glass: Violin Concerto No. 2, 'The American Four Seasons' Mikhail Simonyan, violin; Baltic Sea Philharmonic; Kristjan Jarvi, conductor Elbphilharmonie, Hamburg, Germany

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

William Sterndale Bennett: Romanza from Piano Concerto No. 3 (1834)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée (1723)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 (1838)

Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings (1892)

Zoltán Kodály: Dances of Marosszék (1930)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Schubert: Symphony No. 8 'Unfinished' (1822)

William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 1 (1832)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900)

François Joseph Gossec: Symphony (1762)

Antonio Caldara: Sinfonia (1700)

Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)

Sergei Rachmaninoff: The Rock (1893)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 (1802)

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

23:00 QUIET HOUR

Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)

Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Claude Debussy: Pastorale from Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)