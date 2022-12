Program Guide 03-29-2018

12:00:00 - 2:00:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

02:20:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:57:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

03:42:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

04:19:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

05:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

05:36:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

05:49:00 00:08:07 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation: Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

06:15:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:25:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

06:40:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

06:50:00 00:04:32 Josquin Desprez Pater noster King's Singers Naxos 572987

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

07:10:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

07:20:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

07:27:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Somebody Loves Me Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:29:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

07:38:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

07:50:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:55:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

BBC NEWS

08:07:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:15:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

08:25:00 00:02:42 Umberto Giordano Andrea Chénier: Come un bel dì di maggio St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

08:30:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:40:00 00:04:47 Leonard Bernstein West Side Story: America Symphony Orchestra Leonard Bernstein Angelina Réaux, soprano; Luise Edeiken, mezzo-soprano; Stella Zambalis, mezzo-soprano; Tatiana Troyanos, mezzo-sop DeutGram 27991

08:45:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

08:55:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

08:58:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:08:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:28:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

09:35:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

09:42:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

09:55:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:03:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

10:09:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

10:21:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

10:27:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

10:33:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

10:41:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

10:51:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

11:12:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

11:18:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

11:29:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

11:38:00 00:11:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Leonard Bernstein St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 27991

11:51:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

BBC NEWS

12:07:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

12:19:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

12:32:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte Andrés Díaz, cello Azica 71252

12:41:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:50:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

13:35:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

13:47:00 00:11:13 Maurice Ravel La valse Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

2:00 - 4:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

16:07:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

16:12:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

16:27:00 00:02:39 Monty Python Galaxy Song Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

16:33:00 00:04:27 Monty Python Bookshop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

16:41:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

16:52:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:56:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:04:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

17:13:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:26:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51 Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

17:40:00 00:04:53 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

17:47:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

17:52:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire' James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

18:29:00 00:04:16 Andrew York Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:35:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:41:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:55:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:32 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

19:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

20:20:00 00:22:53 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

20:45:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

21:04:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20 Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

21:20:00 00:06:22 John Field Nocturne No. 10 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:28:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

21:40:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

21:51:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

22:32:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

22:50:00 00:10:01 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:07:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:18:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:22:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:29:00 00:07:28 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:38:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:43:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846

23:55:00 00:03:08 Sir Richard Rodney Bennett Barcarolle Carol Rosenberger, piano Delos 3172