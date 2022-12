Program Guide 03-27-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Danse Generale, from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor

Tomaso Vitali: Chaconne Ji-Won Song, violin; Stefan Petrov, piano Linehan Concert Hall, University of Maryland Baltimore College, Baltimore MD

Maurice Ravel: String Quartet in F Emma Vahala, violin; Taija Angervo, violin; Jakob Dingstad, viola; Tomas Nunes-Garces, cello Musikkitalo, Helsinki, Finland

Son Lux: Beautiful Mechanical yMusic: Rob Moose, violin; Nadia Sirota, viola; Gabriel Cabezas, cello; Alex Sopp, Flute; Hideaki Aomori, clarinet and bass clarinet; CJ Camereri, trumpet Second Inversion from Classical KING FM, KING FM Studios, Seattle, WA

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Claude Debussy: Petite Suite for Piano, Four Hands, L. 65 Alessio Bax, piano; Wu Han, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Kurt Weill: Symphony No. 2: Movements 2 & 3 River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston,

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

02:20:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

03:09:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

03:34:00 01:01:13 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

04:38:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

05:03:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

05:37:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

05:50:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:13:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:17:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37

English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

06:25:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

06:30:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

06:40:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:50:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March 'U.S. Field Artillery'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

07:10:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:20:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

07:27:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

07:40:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:52:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

07:57:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

08:07:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:15:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:27:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

08:31:00 00:04:06 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

08:40:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:50:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83

John O'Conor, piano Telarc 80391

08:53:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

09:27:00 00:03:38 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

09:41:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

09:55:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:04:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:09:00 00:13:07 Vincent d'Indy Istar Op 42

Rumon Gamba Iceland Symphony Chandos 10585

10:23:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:30:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

10:38:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

10:43:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:52:00 00:22:28 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

11:16:00 00:08:29 Nicolò Paganini Sonata No. 4 for Violin & Guitar in A major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 437837

11:27:00 00:07:34 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau a la Villa d'Este

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

11:36:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:47:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:57:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

12:06:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:19:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

12:32:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:40:00 00:05:52 Hans Steinmetz A Faun's Love-Call

Albrecht Mayer, English horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

12:49:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

13:35:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

13:50:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Three Pieces for Clarinet Solo Antony Pay, clarinet

Fanny Mendelssohn: Overture in C Major River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Dmitri Shostakovich: Quartet No. 11 in F Minor, Op. 122 Takacs Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY

Igor Stravinsky: Suite italienne Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA

Franz Schubert: Allegretto in C, D. 346 Leif Ove Andsnes, piano

Frederic Chopin: Polonaise Fantasy Op. 61 Ray Ushikubo, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: String Trio in B-flat Major, D. 471 Benny Kim, violin; Carla Maria Rodrigues, viola; Eric Kim, cello Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA

Jean Sibelius: Symphony No. 7 In C Major. Op. 105 River Oaks Chamber Orchestra; Michael Stern, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Bavarian Radio Symphony Leonard Bernstein Judith Blegen, soprano; Thomas Moser, tenor; Kurt Moll, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 27991

16:06:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord, All Ye Voices

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein

DeutGram 4796018

16:12:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:24:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers

Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

16:28:00 00:04:05 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer

John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:36:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

16:45:00 00:02:56 Giacomo Puccini La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

16:48:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

17:04:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:12:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:22:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

17:36:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:41:00 00:04:38 Claude Debussy Preludes Book 2: Feux d'artifice

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

17:48:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

17:55:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

18:24:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Roberto Plano, piano Decca 4812479

18:32:00 00:04:11 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:38:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

18:54:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

19:26:00 00:28:50 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

19:58:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

20:19:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

20:41:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

21:03:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 90845

21:21:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47

Alan Marks, piano Nimbus 5014

21:28:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

21:35:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

21:50:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

22:41:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

22:50:00 00:07:16 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16

Boris Giltburg, piano Naxos 503293

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:08:44 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:20:00 00:07:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

23:27:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:37:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:44:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:55:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132