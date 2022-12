Program Guide 03-26-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: City Music Cleveland/Stefan Willich; Chabrelle Williams, soprano; Miho Hashizume, violin; Jonathan Bagg, viola - In performance at the Shine Church of St. Stanislaus December 9, 2017

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E Flat

Richard Wagner (arr Felix Mottl): Wesendonck Lieder

Franz Schubert: Symphony No. 3

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Alberto Ginastera: Dances from the ballet "Estancia" ("Ranch") Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 Horacio Gutierrez, piano; Baltimore Symphony Orchestra

Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection): Xacaras por primer tono (Spanish urban baile) The Harp Consort

Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection): Villanos (Baile of the peasants) The Harp Consort

Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection): Torneo (Jousting danza with lances) The Harp Consort

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C, K. 503 (ii. Andante) Jorge Federico Osorio, piano; Mozart-Haydn Festival Orchestra

José Serrano: Intermezzo from La Venta de los Gatos National Orchestra of Spain

Amadeo Vives: Intermezzo, from "Bohemios” National Orchestra of Spain

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D, Op. 99 Eduardo Fernández, guitar; English Chamber Orchestra

Francisco Javier Moreno: Symphony in Eb Concerto Cologne

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture, Op. 9 Royal Philharmonic Orchestra

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

04:39:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

05:10:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

05:26:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

05:47:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

05:57:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703



06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

06:07:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

06:15:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:25:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:32:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:40:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

06:52:00 00:04:45 Enrique Granados El pelele

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:14:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

07:18:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

07:25:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

07:30:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

07:40:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

07:48:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:55:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

08:07:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:15:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

08:20:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

08:27:00 00:08:36 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

08:40:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:50:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:55:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:05:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:25:00 00:02:46 Leigh Harline Snow White & the Seven Dwarfs: Heigh Ho

London Music Works Chorus Silva 1398

09:29:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:35:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:45:00 00:04:05 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

09:55:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:04:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:10:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

10:21:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:28:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:33:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony DeutGram 437850

10:40:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:50:00 00:23:33 Claude Debussy La mer

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

11:14:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

11:20:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:30:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

11:41:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:50:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:06:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony DeutGram 445825

12:19:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:30:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

12:38:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:45:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:57:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

13:36:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:53:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains'

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Danse Generale, from 'Daphnis et Chloe'

New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor

Tomaso Vitali: Chaconne

Ji-Won Song, violin; Stefan Petrov, piano Linehan Concert Hall, University of Maryland Baltimore College, Baltimore MD

Maurice Ravel: String Quartet in F

Emma Vahala, violin; Taija Angervo, violin; Jakob Dingstad, viola; Tomas Nunes-Garces, cello Musikkitalo, Helsinki, Finland

Son Lux: Beautiful Mechanical Music

Rob Moose, violin; Nadia Sirota, viola; Gabriel Cabezas, cello; Alex Sopp, Flute; Hideaki Aomori, clarinet and bass clarinet; CJ Camereri, trumpet Second Inversion from Classical KING FM, KING FM Studios, Seattle, WA

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete

Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545

Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Claude Debussy: Petite Suite for Piano, Four Hands, L. 65

Alessio Bax, piano; Wu Han, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Kurt Weill: Symphony No. 2: Movements 2 & 3

River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

15:58:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette'

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

16:07:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

16:12:00 00:11:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Leonard Bernstein St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 27991

16:24:00 00:03:58 Cécile Chaminade Etude pathétique in B minor Op 124

Joanne Polk, piano Steinway 30037

16:30:00 00:03:58 Alan Silvestri Contact: End credits

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:37:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

16:46:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas

Voces8 Decca 22601

16:51:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture

Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

17:05:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

17:21:00 00:03:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 4 in D minor Op 23

Wu Han, piano ArtistLed 10701

17:26:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:40:00 00:04:28 Antonín Dvorák Larghetto from Violin Sonatina Op 100

Zhou Qian, violin; Edmund Battersby, piano Naxos 559777

17:45:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

17:51:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:38 Anton Bruckner Andante from Symphony No. 4 'Romantic'

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

18:27:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:32:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:38:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 1 in D major

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

18:56:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:03 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

19:26:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:18:32 Claude Debussy Images: Ibéria

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

20:21:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

20:44:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte'

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

21:03:00 00:10:53 Béla Bartók Rhapsody No. 2

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

21:16:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

21:28:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:42:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

21:50:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

22:27:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

22:49:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Andante from Symphony No. 5 Op 107

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:06:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:18:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:24:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

23:30:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:38:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

23:41:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:54:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu 'Eau dormant'

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:56:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084