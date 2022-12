Program Guide 03-16-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano

Paul Schoenfield: Cafe Music Jennifer Frautschi, violin; Ani Aznavoorian, cello; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY

Jennifer Higdon: Our Beautiful Country, from Cold Mountain Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Philip Glass: String Quartet No. 3, I. 1957: Award Montage Modern Mandolin Quartet

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Sonate pour le Violon et pour le Clavecin, No.3 in F Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Jacob Clemens non Papa: Ego flos campi In Mulieribus; Anna Song, conductor Proto-Cathedral of St James the Greater, Vancouver, WA

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:21:01 Duke Ellington The River: Suite JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

02:26:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

02:56:00 00:47:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

03:46:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Op 100 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

04:37:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1 Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

05:17:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

05:42:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:50:00 00:08:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:40 Traditional Dances from New England & Ireland Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2205

06:15:00 00:04:10 Percy Grainger A Reel from Stanford's "Four Irish Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:20:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:25:00 00:03:39 Traditional Highway to Kilkenny; The Boys of Boston Pops Orchestra Keith Lockhart Cherish the Ladies RCA 68901

06:30:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

06:40:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:50:00 00:04:05 Traditional Toss the Feathers London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

06:55:00 00:03:00 Traditional Rob Roy: O'Sullivan's March Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

07:03:00 00:06:50 Mitch Farber Fantasy on 'The Irish Washerwoman' Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

07:10:00 00:10:11 Sir Charles Villiers Stanford Irish Rhapsody No. 6 Op 191 Ulster Orchestra Vernon Handley Lydia Mordkovitch, violin Chandos 8884

07:25:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

07:40:00 00:03:04 Traditional I Know Where I'm Going City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Christopher Hooker, oboe Collegium 120

07:45:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:50:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:55:00 00:01:25 Traditional The Wearin' of the Green Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Thomas Motto, tenor RCA 63646

07:57:00 00:01:58 Traditional We May Roam Through This World Robert Shaw Robert Shaw Chorale RCA 63646

08:07:00 00:04:22 Traditional Lark in the Morning Medley Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2205

08:15:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:24:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:28:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

08:40:00 00:03:21 Traditional My Gentle Harp (Londonderry Air) Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Nancy Brennand, Irish harp RCA 63646

08:45:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:55:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:05:00 00:15:45 Victor Herbert Irish Rhapsody JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573517

09:26:00 00:04:20 Franz Waxman The Spirit of St. Louis: Ireland Richard Kaufman London Symphony Varese Sar 704

09:32:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

09:35:00 00:04:48 Friedrich von Flotow Martha: 'Tis the Last Rose of Summer English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Osian Ellis, harp Decca 458858

09:45:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:55:00 00:02:46 Traditional Down by the Sally Gardens John Rutter Men of; Cambridge Singers; David Rix, clarinet Collegium 120

09:57:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

10:05:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major András Schiff, piano Decca 421369

10:11:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

10:22:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

10:31:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

10:39:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

10:45:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:52:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

11:13:00 00:05:14 Domenico Scarlatti Sonata in D major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

11:21:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:32:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

11:43:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

11:54:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

12:06:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

12:20:00 00:10:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

12:33:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:40:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:47:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

13:29:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

13:44:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eugene Bozza: Aria Koryun Asatryan, saxophone; Jang Eun Bae, piano

Charles V. Stanford: Irish Rhapsody No. 1, Op. 78 RTE National Symphony Orchestra; Case Scaglione, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Eugene Bozza: Image Op. 38 Jessica Sindell, flute Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B flat, D. 485: Movements 1, 2, & 4 Camerata Bern; Antje Weithaas, music director Paul Klee Centre, Bern, Switzerland

Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D major, Hob.I:101, "The Clock" Finale: Vivace Royal Concertgebouw Orchestra; Sir Colin Davis, conductor

Joseph Haydn: Piano Concerto in D Major Hob. XVIII, No. 11 Rudolf Buchbinder, piano; Vienna Philharmonic Musikverein, Golden Hall, Vienna, Austria

Aaron Jay Kernis: Air Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Maureen Reyes: Mas Alla de la Verdad Matthew Detrick, violin Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from 'An Irish Symphony' Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:12:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

16:26:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

16:38:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:48:00 00:04:46 Karl Jenkins Laudamus te Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:54:00 00:03:00 Michael Flanders &Donald Swann Ill Wind Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80367

16:58:00 00:02:28 Karl King Royal Scotch Highlanders March Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

17:03:00 00:06:49 Claude-Michel Schönberg Miss Saigon: Suite John Williams Boston Pops Orchestra Sony 45567

17:18:00 00:04:17 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: I Dreamed a Dream John Williams Boston Pops Orchestra Sony 45567

17:25:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:40:00 00:03:49 Traditional The Lark in the Clear Air John Rutter Cambridge Singers; Duke Dobing, flute Collegium 120

17:45:00 00:04:09 Reynaldo Hahn Three Preludes on Irish Folk Tunes Hüseyin Sermet, piano; Kun Woo Paik, piano Valois 4658

17:52:00 00:07:26 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:27:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5 Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

18:33:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

18:38:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:54:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

19:23:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:57:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 30 in G major Op 50 Evgeny Kissin, piano RCA 62542

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

20:19:00 00:15:31 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola; Osian Ellis, harp Decca 4785437

20:35:00 00:20:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101 Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

21:03:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

21:18:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:42:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

21:50:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1 Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

22:29:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major Amadeus Winds l'Oiseau 425819

22:44:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

23:09:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:15:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13 Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:24:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:31:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:41:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:47:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:50:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

23:57:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31 Ronald Smith, piano Arabesque 6523