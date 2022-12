Program Guide 03-09-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Aaron Copland: Music for Movies: Barley Wagons, Grovers Corners St. Louis Symphony; Leonard Slatkin, conductor

Ludwig van Beethoven: Coriolan, Op. 62, overture in C minor National Polish Radio Symphony Orchestra, Katowice; Leonard Slatkin, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D Major Danbi Um, Paul Huang, violins; Paul Neubauer, viola; Clive Greensmith, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Gioacchino Rossini, arr. Czerny: Overture to The Barber of Seville (arr. for 1 piano, 6 hands) Andre-Michel Schub, piano; Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA

Malcolm Arnold: Serenade for Guitar and Strings Craig Ogden, guitar; Northern Sinfonia; Richard Hickox, conductor

Malcolm Arnold: Wind Quintet Op. 2 Red Lodge Music Festival WW Quintet: Sue Makeever, flute; Sue Logan, oboe; David Carter, clarinet; William Scharnberg, horn; Carl Rath, bassoon Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge, MT

Antonin Dvorak: Miniatures for two violins and viola Jun Iwasaki, violin; Tessa Lark, violin; Cynthia Phelps, viola Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Traditional (arr. Danish String Quartet): Shine You No More Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI

Duke Ellington (arr. Peress): New World A-Comin' Charlie Albright, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

02:25:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

02:53:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

03:32:00 00:26:13 Samuel Barber Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

04:01:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

04:51:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

05:39:00 00:08:45 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

05:51:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

06:15:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:25:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

06:30:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:30:00 00:04:08 Traditional On a Cold Winter's Day Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325

06:40:00 00:04:12 Johann Stamitz Finale from Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

06:47:00 00:04:45 Edward MacDowell Suite No. 1: In October Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:50:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

06:55:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:03:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:07:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

07:10:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

07:20:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:25:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

07:30:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

07:40:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

07:50:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:55:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:07:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:15:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:25:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

08:40:00 00:06:05 Henri Herz Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

08:47:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22 Dover Quartet Cedille 167

08:50:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:28:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:33:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:35:00 00:04:47 Leonard Bernstein West Side Story: America Symphony Orchestra Leonard Bernstein Angelina Réaux, soprano; Luise Edeiken, mezzo-soprano; Stella Zambalis, mezzo-soprano; Tatiana Troyanos, mezzo-sop DeutGram 27991

09:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

09:55:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157 Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

10:05:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement' Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

10:09:00 00:11:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Leonard Bernstein St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 27991

10:22:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

10:30:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major Till Fellner, piano ECM 1853

10:37:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 5 in D major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

10:52:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

11:12:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

11:17:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:29:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:39:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

11:50:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

12:06:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

12:20:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

12:34:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:40:00 00:04:34 Chick Corea Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105

12:47:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

12:58:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

13:34:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

13:49:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Johannes Brahms: Ballade No. 1 Canadian Brass

John Stevens: Seasons: Movement 3 Autumn Tom Hooten, trumpet; Jennifer Marotta, trumpet; Gail Williams, french horn; Michael Mulcahy, trombone; Craig Knox, tuba The Hunter Hereford Ranch, Moose, WY

Anton Garcia Abril: The Changing of the Leaves, from "Tippet Rise Songs" Emily Helenbrook, soprano; Christopher O'Riley, piano Tippet Rise, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Antonio Vivaldi: Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, L'inverno: Movement 1 Andres Cardenes, violin; Sinfonia da Camera Krannert Center for the Performing Arts, Urbana, IL

Nicolai Rimsky-Korsakov (arr. Brandon Ridenour): A Scheherazade Fantasy Brandon Ridenour, trumpet, Cory Smythe, piano Beaches Fine Arts, St. Pauls By The Sea, Jacksonville, FL

Johannes Brahms: Symphony No. 2, Op. 73: Movement 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor

Antonin Dvorak: Piano Quartet in D Major, Op. 23, B. 53: Movement 1 Mishka Rushdie Momen, piano; Lily Francis, violin; Dimitri Murrath, viola; Tony Rymer, cello Marlboro Music, Persons Auditorium, Marlboro College, Marlboro, VT

John Adams: Short Ride in a Fast Machine The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Freddie Mercury (arr. Vince Peterson): Somebody to Love Chanticleer Virginia Arts Festival, Christ & St. Luke's Episcopal Church, Norfolk, VA

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

16:06:00 00:06:26 William Kanengiser The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

16:15:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

16:28:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:41:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

16:57:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

17:04:00 00:04:48 Pete Anthony The Launch (Conduktor's Theme) John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

17:16:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

17:21:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

17:40:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

17:45:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:52:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:20 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

18:29:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

18:36:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

18:42:00 00:10:29 Aaron Copland Quiet City New York Philharmonic Leonard Bernstein Philip Smith, trumpet; Thomas Stacey, English horn DeutGram 27991

18:55:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:24:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major I Solisti Italiani Denon 78838

20:26:00 00:22:55 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32 Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

20:51:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

21:03:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

21:17:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

21:26:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

21:41:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29 Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Tianwa Yang, violin Naxos 503293

21:51:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

22:30:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major Lars Vogt, piano EMI 36080

22:45:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

22:50:00 00:09:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

22:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:09:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:18:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:27:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:36:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:43:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17 London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:54:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:56:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075