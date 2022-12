Program Guide 03-08-2018

MIDNIGHT - 2:00 PERFORMANCE TODAY WITH VALERIE KAHLER

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

02:22:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

02:59:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

03:32:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

04:25:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

05:09:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:37:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

05:50:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

06:15:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:25:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:30:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:40:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:55:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:58:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:03:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:13:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

07:25:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:40:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

07:50:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:07:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

08:18:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

08:30:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

08:40:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2 Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:50:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:55:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977

09:27:00 00:03:46 Michael Nyman The Piano: The Heart Asks Pleasure First Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:04:09 Samuel Barber Nocturne 'Homage to John Field' Op 33 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

09:44:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

09:51:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:16 Federico Moreno Tórroba Scherzo from Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

10:04:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

10:12:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

10:24:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

10:31:00 00:03:48 Ignace Jan Paderewski Nocturne in B flat major Op 16 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:39:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

10:46:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:51:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132 Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

11:11:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

11:21:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

11:31:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Decca 448898

11:42:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

11:53:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

12:06:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

12:19:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:32:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

12:39:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

12:44:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz 'Cries of Farewell' Op 179 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

13:30:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

13:45:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 Emanuel Ax, piano Sony 89363

2:00 - 4:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

16:07:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark Seattle Trumpet Consort Origin 33001

16:13:00 00:12:15 Alan Hovhaness Finale from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:29:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves' István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

16:38:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:41:00 00:08:51 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 1 Op 10 Leonard Bernstein Chicago Symphony DeutGram 27991

16:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:57:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:04:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

17:18:00 00:02:22 Carl Orff Carmina burana: In trutina Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano DeutGram 4778778

17:23:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

17:40:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:48:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:52:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14 London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

18:28:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

18:35:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

18:41:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

18:56:00 00:03:23 Frederic Hand Cantiga de Santa Maria Frederic Hand, guitar Willow 1036

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:26:00 00:29:41 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Yehudi Menuhin Sinfonia Varsovia VirginClas 91078

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:20:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

20:47:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

21:03:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

21:20:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

21:29:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

21:45:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

21:51:00 00:39:07 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra George Szell Pierre Fournier, cello; Abraham Skernick, viola; Rafael Druian, violin Sony 63123

22:32:00 00:15:35 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

22:49:00 00:10:04 Samuel Barber Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

SHH! QUIET HOUR WTIH ROB GRIER

23:02:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:10:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

23:19:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:43:00 00:04:04 Edvard Grieg Peer Gynt: Ingrid's Lament Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

23:47:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999