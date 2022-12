Program Guide 03-06-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Hough: On Falla Stephen Hough, piano

Jerome Kern: Smoke Gets In Your Eyes Adela Pena, violin; Basia Danilow, violin; Kathryn Lockwood, viola; Peter Sanders, cello

Felix Mendelssohn: Piano Trio in C minor, Op.66 (excerpts) Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Stephen Hough, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor

Sergei Rachmaninoff: Two Movements for String Quartet Escher String Quartet

Aaron Copland: Danza de Jalisco Los Angeles Guitar Quartet

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra Aldo Lopez-Gavilan, piano; Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:15:57 George Gershwin Rhapsody in Blue

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Decca 417326

02:21:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

02:40:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

02:57:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

03:56:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

04:43:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

05:04:00 00:28:39 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Symphony Orchestra Leonard Bernstein June Anderson, soprano; Sarah Walker, mezzo-soprano; Klaus König, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Chorus DeutGram 27991

05:35:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

05:56:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

06:12:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:23:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

06:35:00 00:04:05 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

06:44:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

06:58:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Royal Welch Fusiliers'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:02:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:12:00 00:05:49 George R. Poulton Aura Lee

Jacqueline Horner-Kwiatek, ms; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

07:23:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:38:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:44:00 00:05:02 George Gershwin An American in Paris

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

08:05:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

08:12:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

08:27:00 00:01:35 Jerry Gray Pennsylvania 6-5000

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:29:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Humlet

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

08:38:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:49:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

09:04:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

09:12:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

09:26:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme

Traffic Quintet Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:35:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

09:47:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

10:13:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:24:00 00:05:46 Frédéric Chopin Impromptu No. 2 in F sharp major Op 36

Shai Wosner, piano Onyx 4172

10:35:00 00:03:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

10:45:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:00:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:13:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando

English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

11:22:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

11:34:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

11:43:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

12:05:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

12:12:00 00:11:00 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 1 in E Minor

Vinay Parameswaran Cleveland Orchestra Yoth Orchestra Live broadcast

12:25:00 00:15:00 Howard Hanson Song of Democracy

Vinay Parameswaran Cleveland Orchestra Youth Orchestra and Chorus Live broadcast

12:52:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:06:36 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

13:20:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

13:50:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 27991

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to La Clemenza di Tito Lausanne Chamber Orchestra; Yehudi Menuhin, conductor

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Buffalo Philharmonic Orchestra; Matthew Kraemer, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 13 in B-flat Major, K.333 Sean Chen, piano

Gioacchino Rossini: Sonata No. 3 in C Major Jonathan Crow, violin; Rachel Barton Pine, violin; Denis Brott, cello; James VanDemark, double bass

Zhao Jiping: Summer in the high Grassland Yo-Yo Ma, cello; Members of the Silk Road Ensemble

Claude Debussy: Trois Chansons Center City Brass Quintet; Anthony DiLorenzo, trumpet; Geoffrey Hardcastle, trumpet; Richard King, horn; Ko-Ichiro Yamamoto, trombone; Craig Knox, tuba

Henry Purcell: Six Keyboard Lessons Fabio Zanon, guitar

Osvaldo Golijov: Azul Yo-Yo Ma, cello; The Knights: Michael Ward-Bergeman, hyper-accordion; Jamey Haddad, percussion; Cyro Baptista, percussion; Eric Jacobsen, conductor

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

16:13:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:27:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:36:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

16:49:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

17:04:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: There is beauty in the blast

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Felicity Palmer, mezzo-soprano; Richard Suart, baritone Telarc 80284

17:12:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

17:22:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

17:35:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche'

Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

17:46:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

18:05:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

18:14:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

18:25:00 00:03:59 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

London Symphony Michael Tilson Thomas Thomas Hampson, baritone; Kurt Ollmann, baritone; Jon Garrison, tenor DeutGram 27991

18:35:00 00:07:18 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

18:50:00 00:05:37 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

London Symphony Leonard Bernstein Jerry Hadley, tenor; June Anderson, soprano; Adolph Green, baritone; London Symphony Chorus DeutGram 27991

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major

Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:19:00 00:34:50 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:12:00 00:26:51 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:41:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

21:03:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

21:23:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

21:27:00 00:11:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Leonard Bernstein St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 27991

21:40:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

21:51:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

22:28:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

22:42:00 00:17:17 Nicolas Flagello Serenata per Orchestra

David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:06:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:11:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:21:00 00:07:53 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

23:28:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:42:00 00:05:59 Sergei Rachmaninoff Andante from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:47:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22

St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:56:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207