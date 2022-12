Program Guide 02-08-2018

12:00 - 2:00 PERFORMANCE TODAY

WCLV ALL NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

02:26:00 01:02:38 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80113

03:31:00 00:20:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor Budapest String Quartet George Szell, piano; Members of Sony 86793

03:55:00 00:51:04 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

04:49:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

05:12:00 00:20:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

05:35:00 00:12:03 Ottorino Respighi Pastorale afterTartini in C major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

05:50:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

05:50:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:39 John Williams NBC 'Mission' Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

06:15:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

06:25:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

06:30:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

06:40:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:50:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Voces8 Decca 4785703

07:10:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

07:20:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:22:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:27:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

07:40:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

07:45:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:55:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

BBC NEWS

08:07:00 00:04:08 John Williams Midway: March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:15:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

08:17:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

08:27:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from 'Italia' Op 11 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

08:33:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:40:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

08:52:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586

08:55:00 00:04:16 John Williams 1941: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:18:00 Sir Edward Elgar Allegro from Violin Concerto in B minor Op 61 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

09:13:00 00:15:41 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

09:28:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:35:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

09:47:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

09:55:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:04:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:10:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

10:22:00 00:03:50 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:27:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:32:00 00:04:02 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

10:40:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

10:51:00 00:24:14 Béla Bartók Piano Concerto No. 3 Berlin Radio Symphony Ferenc Fricsay Géza Anda, piano DeutGram 4796018

11:16:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

11:20:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

11:30:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:42:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

11:52:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

BBC NEWS

12:06:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

12:19:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

12:31:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

12:38:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:44:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

12:58:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:25:07 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

13:29:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

13:48:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

15:58:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

PERFORMANCE TODAY

16:07:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

16:13:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:18:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:28:00 00:04:46 John Williams The Force Awakens: Han and Leia John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:34:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:41:00 00:07:41 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

16:52:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

16:56:00 00:02:54 John Williams Fanfare for a Special Occasion Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

17:04:00 00:06:18 Rodolfo Halffter Festive Overture Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

17:13:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

17:27:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

17:40:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

17:45:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

17:51:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

18:26:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

18:32:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81 Pacifica Quartet Cedille 82

18:37:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

18:55:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:07 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

19:29:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

20:13:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

20:38:00 00:18:37 John Williams The Reivers Boston Pops Orchestra John Williams Burgess Meredith, narrator Sony 64147

21:03:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

21:31:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne 'New Year Music' Op 7 Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

21:45:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

21:52:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

22:30:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

22:38:00 00:22:15 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

23:07:00 00:12:57 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61 BBC Symphony Andrew Litton Rachel Barton Pine, violin Avie 2375

23:23:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:27:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:35:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:41:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:55:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728