Program Guide 02-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 43 in A-flat Major, HOB XVI/43 Movement 3 Presto Marc-Andre Hamelin, piano Album: Haydn: Piano Sonatas Vol 1 Hyperion 67554 Music: 4:27

Isaac Albeniz (arr. Enrique Fernando Arbos): Navarra RTE National Symphony Orchestra; Duncan Ward, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 5:33

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G major , Hob. I:94, 'Surprise' Michael Brown, piano; Tara Helen O'Connor, flute; Erin Keefe & Danbi Um, violins; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY Music: 22:57

Florence Price: Negro Folk Songs in Counterpoint Robert Simonds and Kimberly Tichenor, violins; Meghan Casper, viola; Allison Braid Olsen, cello String Quartet from the Louisville Orchestra; 90.5 WUOL Classical Louisville, Muhammad Ali Center, Louisville, KY Music: 10:52

Johannes Brahms: Two Intermezzos, Op. 118, Nos. 1 & 4 Lang Lang, piano Album: Haydn, Rachmaninov, Brahms, Tchaikovsky Telarc 80524

Music: 4:37

Peter Tchaikovsky: Dance of the Jesters, from 'The Snow Maiden, Op. 12 Baltic Sea Youth Orchestra; Kristian Järvi, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 4:20

Sergei Prokofiev: Concerto No. 3 in C Major for Piano and Orchestra, Op. 26 Lang Lang, piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Taft Theatre; Cincinnati, OH Music: 28:59

Radiohead (arr. Sybarite5): Weird Fishes sybarite5: Sami Merdinian and Sarah Whitney, violins; Angela Pickett, viola; Laura Metcalf, cello; Louis Levitt, bass Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 5:04

Radiohead (arr. sybarite5): No Surprises sybarite5: Sami Merdinian and Sarah Whitney, violins; Angela Pickett, viola; Laura Metcalf, cello; Louis Levitt, bass Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 3:54

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

02:29:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80414

02:55:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

03:48:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

04:15:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

05:39:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

05:41:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:14:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

06:25:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

06:32:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

06:41:00 00:09:14 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:50:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

06:52:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

06:58:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

07:11:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

07:23:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

07:26:00 00:01:57 Randy Newman Family Album: Emil Teaches Sonja Henie Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

07:30:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:40:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

07:53:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:58:00 00:01:35 Jerry Gray Pennsylvania 6-5000 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:08:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1 English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

08:17:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

08:25:00 00:03:46 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

08:30:00 00:05:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:40:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

08:53:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:58:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:09:00 00:15:30 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:27:00 00:05:04 Max Steiner Now, Voyager: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Itzhak Perlman, violin Sony 60773

09:35:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

09:42:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:55:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

09:56:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:04:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:09:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758

10:21:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

10:27:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:32:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:40:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

10:51:00 00:21:48 Franz Joseph Haydn Symphony No. 55 in E flat Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

11:14:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia' Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:20:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:30:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor Cypress String Quartet Avie 2307

11:41:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:51:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:07:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:20:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:40:00 00:03:59 Traditional The Canadian Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

12:44:00 00:06:55 Traditional The Travel Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:22:35 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

13:30 FIRST FRIDAYS: Classical Revolution Cleveland with WCLV’s Angela Mitchell

Program

Mozart: Allegro con spirito from Violin Sonata in G Major K. 301

Scott Joplin: "The Chrysanthemum," An Afro-American Intermezzo

Shostakovich: Romance from The Gadfly

Gardel: Tango por una cabeza

Piazzolla: Libertango

Ariel Clayton Karas, violin (director)

Minju Kim, violin

Matthew Ross, viola

Ryan Louie, cello

Ben Malkevitch, piano

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Scherzo a la russe Russian National Orchestra; Mikhail Pletnev, conductor Album: Stravinsky: Symphony in E-flat, Op. 1/"Firebird" Suite/Scherzo a la russe DG 453434 Music: 4:32

Johann Sebastian Bach: Allegro assai, from Violin Sonata No. 3 in C, BWV 1005 (encore) Gil Shaham, violin Gstaad Musical Summits, Church, Rougemont, Switzerland Music: 3:29

Tatsunosuke Koshitani (arr. Takeshi Moriuchi): Hatsukoi Mari Moriya, soprano; RTE National Symphony Orchestra; Duncan Ward, conductor

National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 3:52

Igor Stravinsky: Pulcinella, suite from the ballet Czech Philharmonic; Joshua Weilerstein, conductor Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague, Czech Republic Music: 22:52

Zaid Jabri: Song without Words 1 for Cello and Symphony Orchestra (2005) Athil Hamdan, cello; Members of the Syrian National Symphony Orchestra and WDR Radio Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne Music: 7:54

**BHS series: Joseph Douglass** Music: 3:00

Leonard Bernstein (arr. Sid Ramin): Sonata for Clarinet Movement 1 Grazio Richard Stoltzman, clarinet; London Symphony Orchestra; Eric Stern, conductor Album: Copland Clarinet Concerto, Bernstein Clarinet Sonata Music RCA 61790 Music: 4:17

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E Major, Sz. 119 Yefim Bronfman, piano; London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ Music: 23:16

Leonard Bernstein (arr. Kenji Bunch): West Side Story Medley Intersection: John Novacek, piano; Laura Frautschi, violin; Christine Lamprea, cello

Tuesday Musical Club, Laurel Heights United Methodist Church, San Antonio, TX Music: 10:15

Mily Balakirev: Islamey (Oriental Fantasy) Vadym Kholodenko, piano University of Georgia, Hugh Hogson Concert Hall, Athens, GA Music: 8:47

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:12:00 00:10:31 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

16:26:00 00:05:09 Maurice Jarre Fatal Attraction: Theme Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 35607

16:33:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:41:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

16:44:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

16:46:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

16:52:00 00:03:37 Florence Foster Jenkins Aria from Mozart's 'The Magic Flute' Florence Foster Jenkins, sop?; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:57:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

17:04:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

17:13:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

17:24:00 00:11:10 Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro- Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

17:40:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

17:47:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

17:53:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10 Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 73126

18:38:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

18:42:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

18:48:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

18:54:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia! BBC Symphony Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:28:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:57:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 98436

20:14:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

20:37:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

21:00:00 00:14:38 Johann Nepomuk Hummel Theme and Variations in F minor Op 102 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

21:14:00 00:04:35 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

21:19:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

21:26:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

21:50:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor Sir Andrew Davis BBC Symphony BBC 333

22:23:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

22:42:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

22:57:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la Pascal Rogé, piano Decca 4785437

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

23:07:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

23:11:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:19:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 90845

23:24:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:39:00 00:07:24 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

23:46:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:56:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224