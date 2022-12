Program Guide 01-17-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Three-Part Sinfonia No. 9 and Three-Part Sinfonia No. 12 Jeffery Kahane, piano

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe d'amore in A Major, BWV 1055R Movement 1 Allegro moderato James Austin Smith, oboe d'amore; Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, violin; Lesley Robertson, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC:

Felix Mendelssohn: Piano Trio Movement 1 Eva Cappelletti Chao, violin; David Garrett, cello; Andrew Palmer Todd, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall,

Alberto Ginastera: Impresiones de la Puna, II. Cancion and III. Danza Eugenia Zukerman, flute The Shanghai Quartet Album: Music for a Sunday Morning

Aaron Copland: Duo for Flute and Piano Carol Wincenc, flute; Orion Weiss, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Alberto Ginastera: Variaciones Concertantes, Op. 23 Spoleto Festival USA Orchestra Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St

Clara Schumann: Romanze, from Piano Concerto in A Minor, Op. 7 Kirill Gerstein, piano; Ilya Finkelshteyn, cello Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:01:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

02:35:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

03:180:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

04:03:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

04:27:00 00:25:01 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 65 in E flat Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

04:56:00 00:41:13 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Op 100 Beaux Arts Trio Philips 4788977

05:40:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

05:49:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

05:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:41 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

06:15:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:25:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:30:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

06:40:00 00:08:07 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:50:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:03:00 00:04:38 Sir Richard Rodney Bennett Enchanted April: Theme BBC Philharmonic Rumon Gamba Cynthia Millar, ondes martenot Chandos 9867

07:10:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

07:20:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:24:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:28:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:40:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:50:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

08:07:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:18:00 00:08:52 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

08:30:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:40:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

08:50:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

08:53:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:56:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:08:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:27:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

09:38:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

09:48:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

09:55:00 00:03:16 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

10:05:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:10:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

10:19:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

10:32:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:37:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:40:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:47:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

10:52:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:15:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

11:23:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

11:36:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

11:47:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:57:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

12:08:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:20:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:33:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

12:41:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:47:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

12:59:00 00:01:36 Bohuslav Martinu Dumka No. 3 Lara Downes, piano Steinway 30016

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

13:39:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780: Movement 4. Moderato Shai Wosner, piano Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN

Giuseppe Verdi: Nabucco Overture Luxembourg Philharmonic Orchestra; Gustavo Gimeno, conductor Philharmonie, Luxembourg

Piano Puzzler: This week's contestant is Eric Ebbenga from New York City, NY

Maurice Ravel: Sonatine: 3 Anime Jean-Yves Thibaudet, piano

Franz Schubert: Fantasy in C major for Violin and Piano, D. 934, Op. 159 Benjamin Beilman, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jenő Jandó, piano

Ernst von Dohnányi: Sextet for Piano, Strings, and Winds in C Major, Op. 37 Anthony McGill, clarinet; Stewart Rose, horn; Beth Guterman, viola; Emily Bruskin, violin; Julia Bruskin, cello; Andrea Lam, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Joaquin Turina: Ante Las lanzas, de Velazquez, from Contemplacion, Op. 99 Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music and UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Einojuhani Rautavaara: Symphony No. 1: Movements 2 & 3 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK:

15:59:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

16:05:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:11:00 00:12:09 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Final Trio Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo; Diana Damrau, soprano; Adrienne Pieczonka, soprano; Dominik Licht, baritone DeutGram 4795448

16:27:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:35:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:41:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

16:52:00 00:03:04 Agustín Lara Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:57:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

17:04:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

17:17:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:24:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

17:40:00 00:03:16 Traditional Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:45:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:53:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

18:24:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:32:00 00:02:05 Federico García Lorca Las morillas de Jaén Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:36:00 00:17:09 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

18:55:00 00:02:56 Federico García Lorca El café de Chinitas Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:14:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

19:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Laura Pederson, soprano

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Samuel Barber: Knoxville: Summer of 1915

Franz Schubert: Symphony No. 2

21:24:00 00:34:39 Morton Gould Stephen Foster Gallery Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by baritone Anthony Brown

Benjamin Harby: Darling Nelly Gray

John Jacob Niles: Black is the color of my true love's hair

Aaron Copland: The Dodger

Aaron Copland: Zion's Walls

Aaron Copland: I bought me a cat

H.T. Burleigh: Swing low, sweet chariot

H.T. Burleigh: My Lord, What a Morning

H.T. Burleigh: Behold the Star

Hall Johnson: Witness

Hall Johnson: Ride on King Jesus!

Hall Johnson: His name so sweet

Traditional: I got to lie down

Traditional: City called Heaven

Florence Price: My soul's been anchored in the Lord

Traditional: Wade in the Water

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:11:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:22:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:29:00 00:04:48 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:34:00 00:06:15 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo DeutGram 4795448

23:42:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

23:46:00 00:06:40 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:53:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334