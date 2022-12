Program Guide 01-15-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire & Apollo’s Singers/Jeannette Sorrell; Erica Schuller & Molly Netter, soprano; Daniel Moody, countertenor; Ross Hauck, tenor; Jeffrey Strauss, baritone; Apollo’s Singers

George Frideric Handel: Israel in Egypt (1739)

George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717)

01:30:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Bedrich Smetana: Overture to "The Bartered Bride"

Samuel Gardner: Jazzetto

Samuel Gardner: Coquetterie

Samuel Gardner: From the Canebreak

Franz Schubert: Entr'acte No. 3 and Ballet Music No. 2 from Rosamunde

Joaquín Turina: Rincón mágico: Desfile en forma de sonata (Magical Corner: Parade in sonata form)

Vicente Emilio Sojo: Five Pieces from Venezuela

Morton Gould: Pieces of China:The Great Wall, Fable, China Blue, Puppets, Slow Dance-Lotus, China Chips

Manuel Blasco: De uno en uno vayan entrando; Ventezillo traviesso; La chacona me pieden vaya

Antonio Soler: Quintet No. 4 in a

03:57:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

04:20:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

05:15:00 00:18:34 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 44 in E major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:36:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

05:46:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

05:54:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

06:12:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:18:00 00:10:42 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

06:30:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

06:40:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

06:50:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Diplomat'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:10:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

07:23:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:30:00 00:04:41 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Vienna Symphony Wolfgang Sawallisch Vienna Singverein Philips 4788977

07:40:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

07:51:00 00:06:16 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

08:07:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

08:19:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5

Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

08:31:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

08:41:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:50:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

08:55:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:25:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:36:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695

09:45:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:55:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

10:05:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

10:10:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

10:23:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:32:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:41:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:51:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:15:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

11:20:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:30:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Faust

Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

11:41:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

11:52:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

12:08:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:18:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:30:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:38:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

12:47:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:32:44 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Prologue

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

13:36:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Thomas Dorsey: Precious Lord, Take My Hand Mahalia Jackson, vocal; Mildred Falls, piano; Ralph Jones, organ The Fall-Jones Ensemble

George Gershwin: An American in Paris Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Leos Janacek: Pohadka (Fairy Tale) for Cello and Piano Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Faustin Jean Jean: Quartet for saxophones Equus Saxophone Quartet Classical KING FM 98.1, KING FM Studios, Seattle, WA

Mikhail Glinka: Nocturne "Parting" Alexei Lubimov, piano

Thierry Escaich: Psalmos, Concerto for Orchestra Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Springer Auditorium, Music Hall, Cincinnati, OH

Maurice Ravel: Introduction et allegro, for Flute, Clarinet, String Quartet, and Harp Tara Helen O'Connor, flute; Alexander Fiterstein, clarinet; Elizabeth Hainen, harp; Danbi Um, violin; Erin Keefe, violin; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Mikhail Glinka, Arr. Mily Balakirev: The Lark Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:00 00:02:05 Federico García Lorca Las morillas de Jaén

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:05:00 00:03:16 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:11:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:29:00 00:05:29 James Horner Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Winton Woods HS Chorus Telarc 80535

16:37:00 00:02:02 Randy Newman Family Album: Lionel Teaches Marilyn

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:41:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79

HJ Lim, piano EMI 64952

16:52:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

16:57:00 00:02:03 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho'

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:04:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

17:13:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex

André Previn London Symphony DeutGram 471347

17:27:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

17:40:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Orli Shaham, piano Canary 15

17:47:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

17:52:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:27:00 00:02:56 Federico García Lorca El café de Chinitas

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:32:00 00:02:41 Federico García Lorca Sevillanas del siglo XVIII

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:36:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

18:56:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:18:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

19:57:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

20:22:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

20:39:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra Op 61

Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

21:03:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

21:24:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

21:39:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

21:44:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

21:51:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

22:35:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

22:50:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

23:07:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:15:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:23:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:29:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:42:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:55:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

23:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849