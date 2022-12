Program Guide 01-12-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo András Schiff, piano

Domenico Scarlatti / Gabriel Pierné: Three Pieces: Presto giocoso, Andante, Scherzo Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Jacksonville, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Edvard Grieg: Piano Concerto in A Minor, Op. 16 Juho Pohjonen, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Francois Dompierre: Pavane New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

Maurice Ravel: String Quartet in F major: 4. Vif et agite Ebene String Quartet

Bix Beiderbecke (arr: Woodiel and Kostraba): In a Mist Paul Woodiel, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival and School, Thralls Opera House, New Harmony, IN

Ralph Vaughan Williams: Piano Quintet in C Minor: 3. Fantasia (quasi variazioni), Moderato Inon Barnatan, piano; Geoff Nuttall, violin; Masumi Per Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Maurice Ravel: Mother Goose, Complete Ballet New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Charles Gounod: Symphony No. 2 in E-Flat (1855)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 (1827)

Ermanno Wolf-Ferrari: Concertino for English horn in A-Flat Op 34 (1947)

Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 in E-Flat Op 97 'American' (1893)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto in D Op 61 a (1806)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 for 13 Winds in B-Flat K 361 "Gran Partita" (1784)

Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 (1936)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962)

Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 (1915)

Ermanno Wolf-Ferrari: Doctor Cupid: Overture (1913)

Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4/5 (1735)

Edward V. Cupero: March 'Honey Boys on Parade' (1914)

Edvard Grieg (arr Hans Sitt): Norwegian Dance No. 1 Op 35 (1881)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Joe Raposo: Sesame Street: Theme (1969)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 in B-Flat (c.1740)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 (1775)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We sail the ocean blue (1878)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (c.1700)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16 'Four Temperaments' (1902)

Johann Sebastian Bach (arr Peter Reeve): Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

Thomas Arne: Symphony No. 2 in F (1767)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)

George Gershwin (arr Ferde Grofé): Rhapsody in Blue (1924)

Franz Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)

Frédéric Chopin: Prelude No. 13 in F-Sharp Op 28/13 (1839)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Edward MacDowell: To a Hummingbird Op 7/2 (1897)

Antonín Dvorák: American Suite: Finale Op 98 (1895)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1848)

Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 (1835)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan Dance (1911)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Serenade for Strings (c.1893)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F Op 96 'American' (1893)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Scherzo & Trio (1878)

Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 (1872)

Isaac Albéniz (arr Jason Vieaux): Barcarola 'Mallorca' Op 202 (1891)

Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 382 (1782)

Louis Moreau Gottschalk: Berceuse Op 47 (1860)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ermanno Wolf-Ferrari: Concertino for English horn in A-Flat Op 34 (1947)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Domenico Scarlatti: Sonata in D major, K479 Yevgeny Sudbin, piano

Jean Sibelius: Finlandia, Op. 26 Grand Teton Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Hall, Jackson Hole, WY

Louis Spohr: Double String Quartet No. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Nikolai Medtner: Sonata Tragica in C minor, Op. 39 No. 5 (from "Forgotten Melodies") Yevgeny Sudbin, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor: Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor

Jean Sibelius: Symphony No. 5, Op. 82 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Kenji Bunch: Velocity Emma Resmini, flute; Bora Lee, piano New York Flute Club, Engelman Recital Hall, Baruch Performing Arts Center, New York, NY

William McGibbon: Sonata No. 3 in B minor Early Music Underground: Joshua Romatowski, flute; Christine Wilkinson Beckman, baroque violin; Henry Lebedinsky, harpsichord KING FM Northwest Focus Live, KING FM Studios, Seattle, WA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude BWV 1007 (1720)

Arcade Fire (arr Christopher O'Riley): Empty Room (2010)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

Victor Herbert: Babes in Toyland: March of the Toys (1903)

Ermanno Wolf-Ferrari: La dama boba: Overture (1939)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu in c-Sharp Op 66 (1835)

Anonymous (arr William L. Dawson): Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)

Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)

Ulrich Rühl: The Elixir of Love for Tristan and Isolde (1998)

Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 (1893)

18:00 DINNER CLASSICS

Ermanno Wolf-Ferrari: Serenade for String Orchestra in E-Flat (c.1893)

George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d HWV 437 (1720)

Richard Wagner (arr Leopold Stokowski): Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 (1781)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f Op 21 (1830)

Claude Debussy: Syrinx (1912)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 (1945)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D Op 28 'Pastoral' (1801)

Zoltán Kodály: Dances of Marosszék (1930)

Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 (1904)

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 (1897)

Ludwig van Beethoven (arr Leonard Bernstein): String Quartet No. 16 in F Op 135 (1826)

Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' (1934)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande in G BWV 816 (1722)

Domenico Scarlatti: Sonata in c KK 99 (1750)

Henry Purcell (arr Leopold Stokowski): Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 "American" (1893)

Franz Schubert: Adagio from Octet D 803 (1824)

Ottorino Respighi: Berceuse (1901)