Program Guide 01-05-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Robert Stallman): Quintet for Flute and Strings in C Major, K. 358: Movement 3 Molto Presto Robert Stallman, flute; Martinu Quartet

Szymon Laks: String Quartet No. 3 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN

Marco Pereira: Bate-Coxa Brasil Guitar Duo Americas Society, New York, NY

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D, K 297 Orchestra della Svizzera Italiana; Nicholas Milton, conductor Stelio Molo Auditorium, RSI, Lugano, Switzerland

David Lang: wed Conrad Tao, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI

Jacques Ibert: Deux Interludes suivi de Carillon Les Amies Trio: Nancy Allen, harp; Cynthia Phelps, viola; Carol Wincenc, flute San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4, Op 60 National Festival Orchestra; Asher Fisch, conductor The University of Maryland, The Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

02:35:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

02:58:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

03:20:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

03:57:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

04:40:00 00:42:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

05:26:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

05:42:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

05:53:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:12:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:22:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

06:27:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Donna Lee, piano Azica 71220

06:33:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

06:40:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

06:50:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

06:54:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849

06:55:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:03:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:10:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579

07:15:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:25:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:30:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

07:40:00 00:02:36 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:43:00 00:02:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:45:00 00:04:48 Frédéric Chopin Etude No. 19 in C sharp minor Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:50:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz Danish String Quartet ECM 2550

07:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:12:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:15:00 00:11:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Trevor Pinnock English Concert DeutGram 4795448

08:30:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

08:40:00 00:11:41 Franz Schubert Finale from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:55:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:27:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

09:42:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Robert Spano Oberlin Symphony Oberlin 8

09:53:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

09:55:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

10:03:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

10:08:00 00:11:57 Frederick S. Converse Flivver Ten Million JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

10:21:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

10:27:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:31:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:38:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:47:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:51:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:11:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:19:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

11:30:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:40:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:49:00 00:11:41 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

12:05:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

12:15:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:32:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:32:00 00:04:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

12:39:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:48:00 00:12:01 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: City of Gold Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

13:24:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa' Lara Downes, piano Steinway 30016

13:30 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell – Burning River Baroque featuring Malina Rauschenfels, soprano and violin (playing and singing simultaneously!) and Paula Maust, harpsichord

“At a Crossroad: Will You Live or Die?”

Semelé by Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Le Printems Cantatille by Julie Pinel (fl. 1710-1737)

La Matrône d’Éphèse by Nicolas Racot de Grandval (1676-1753)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Suite No. 1 for Small Orchestra Orpheus Chamber Orchestra

Gabriel Faure: Piano Quartet No. 1 in C minor, Op. 15 Wu Han, piano, Chad Hoopes, violin; Paul Neubauer, viola; Clive Greensmith, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Traditional Catalan: Song of the Birds Amit Peled, cello; Noreen Polera, piano Brooks Center for the Performing Arts, Clemson, SC

Igor Stravinsky: Fireworks Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Shawn Conley: Yann's Flight (2013) sybarite5: Sami Merdinian and Sarah Whitney, violins; Angela Pickett, viola; Laura Metcalf, cello; Louis Levitt, bass Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI

Giuseppe Verdi: Waltz in F major Edoardo Farina, piano; I Solisti Italiani Album: Operisti Denon 18070

Georg Philipp Telemann: Trio in A minor, TWV 42:a4 'Gypsy Sonata' Tara Helen O'Connor, flute; Daniel Phillips, violin; Christopher Costanza, cello; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Zhou Tian: Viaje for Flute and String Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC

Giuseppe Verdi: Quartet in E Minor for Strings Orion String Quartet Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

15:58:00 00:02:52 Traditional Now Found is the Fairest of Roses Danish String Quartet ECM 2550

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:14:00 00:10:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

16:29:00 00:06:46 Dimitri Tiomkin The High and the Mighty: Suite Richard Kaufman London Symphony Varese Sar 704

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:56:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

17:04:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:12:00 00:06:31 Andrew Pryce Jackman Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Leach, cimbalom EMI 49552

17:22:00 00:12:35 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

17:40:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

17:47:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:52:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

18:29:00 00:03:41 Franz Schubert Finale from 'Wanderer Fantasy' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

18:34:00 00:04:36 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

18:41:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

18:55:00 00:03:38 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:19:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:26:00 00:13:14 Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza in A minor Op 38 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

20:41:00 00:18:50 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

21:03:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

21:20:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

21:38:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:42:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

21:50:00 00:38:45 Nikolai Medtner Piano Concerto No. 2 in C minor Op 50 London Philharmonic Vladimir Jurowski Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68145

22:30:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

22:52:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:08:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:20:00 00:17:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

23:39:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:43:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:55:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

23:57:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835