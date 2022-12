Program Guide 01-01-2018

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell01/01/2018 Monday

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 (1805)

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1888)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 1 in F Op 18/1 (1800)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c Op 11 (1824)

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in d Op 15 (1859)

Johannes Brahms (arr Alan Boustead): Serenade No. 1 in D Op 11 (1858)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 'Spring' (1841)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g Op 25 (1831)

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 in f Op 120/1 (1894)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C Op 21 (1800)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b Op 20 (1832)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e Op 20 (1892)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 (1830)

Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra Op 42 (1893)

Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841)

Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 in D Op 11 (1858)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f Op 2/1 (1795)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D K 285 (1777)

Franz Joseph Haydn: Horn Concerto No. 1 in D (1762)

Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Schubert: Symphony No. 1 in D (1813)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 1 in C Op 87/1 (1951)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 in C (1855)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Luigi Boccherini: Symphony No. 1 in D (1775)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g Op 26 (1868)

Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)

Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 (1828)

Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866)

Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique in g Op 59 (1879)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK:

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat K 16 (1764)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 (1876)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 6/5 (1739)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (c.1765)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1757)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

18:00 DINNER CLASSICS

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f Op 73 (1811)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 in D Op 45/1 (1878)

George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Robert Schumann: Piano Concerto in a Op 54 (1845)-

20:00 SPECIAL: Franz Welser-Möst in Vienna – highlights from the 2011 and 2013 New Year’s Day concerts by the Vienna Philharmonic, recorded in the Golden Hall at the Musikverien

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Cries of Farewell' Op 179 (1856)

Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 (1888)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 (1888)

Josef Strauss: Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 (1870)

Johann Strauss Jr: Spanish March Op 433 (1888)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 (1842)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 (1860)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 (1874)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 (1869)

Johann Strauss Jr: Kiss Waltz Op 400 (1882)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867)

Johann Strauss: Radetzky March Op 228 (1848)

22:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 (1901)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Franz Schubert (arr Mats Bergström): Violin Sonatina No. 1 in D D 384 (1816)

Frederick S. Converse: Serenade (1903)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat Op 16/1 (1896)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 in D (1888)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Erik Satie (arr Matthias Maute): Gymnopédie No. 1 (1888)