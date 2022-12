Program Guide 12-12-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:42:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

01:13:00 00:35:37 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

01:52:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:29:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

02:57:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

03:36:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

04:12:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

04:58:00 00:24:02 Benjamin Britten A Ceremony of Carols Op 28

Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

05:25:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano

Barry Douglas, piano RCA 68127

05:42:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

05:50:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:02 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

06:15:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

06:26:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

06:30:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:40:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:53:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

06:59:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:03:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

07:13:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

07:20:00 00:03:40 John Rutter The Very Best Time of the Year

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

07:25:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:30:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:40:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

07:52:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

08:07:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

08:09:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:17:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:20:00 00:02:42 John Williams Home Alone 2: Merry Christmas, Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

08:25:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:40:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:47:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

08:53:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

09:05:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:28:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:35:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:43:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

09:55:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:31 Vince Guaraldi Christmas is Coming

Canadian Brass Steinway 30027

10:04:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:08:00 00:12:25 Johann Sebastian Bach Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied'

Chamber Ensemble Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

10:23:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

10:30:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

10:38:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:44:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

10:56:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

11:01:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

11:14:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:22:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:03:18 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus; Members of MAA 1993

11:30:00 00:01:13 Edmund Rubbra Dormi Jesu

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:31:00 00:03:21 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:34:00 00:01:27 John Joubert Torches Op 7

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:36:00 00:03:44 Traditional The Twelve Days of Christmas

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:42:00 00:03:56 Katherine K. Davis The Little Drummer Boy

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:46:00 00:03:15 Traditional Of the Father's Love Begotten

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:49:00 00:02:13 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:51:00 00:03:10 Traditional A Maiden Most Gentle

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:54:00 00:02:05 Lowell Mason Joy to the World

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:17:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

12:27:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

12:32:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

12:39:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

12:45:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83

Quintett.Wien Nimbus 5479

12:58:00 00:03:01 Anonymous Riu, riu, chiu

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

13:34:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

13:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

Karl Richter London Philharmonic DeutGram 469376

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:03:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:08:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

14:23:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

14:34:00 00:11:06 Kurt Atterberg Suite No. 3 Op 19

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

14:48:00 00:09:54 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn; Brigitte Täubl, violin DHM 77352

14:59:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

15:02:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:24:00 00:06:30 Ottorino Respighi Church Windows: The Flight into Egypt

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

15:32:00 00:03:43 John Wasson Festival Fanfare for Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

15:39:00 00:05:02 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City

Fanfare Tpts, Welsh Guards John Hugh Thomas Huw Tregelles Williams, organ; BBC National Chorus of Wales Nimbus 5310

15:47:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

15:56:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:42 Franz Schubert Ave Maria Symphony Orchestra

Ayako Shinozaki, harp; Chorus Sony 87771

16:06:00 00:03:05 Agustín Barrios Villancico de Navidad

John Williams, guitar Sony 87771

16:12:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

16:27:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

16:35:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

16:41:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

16:52:00 00:02:40 William Billings The Shepherd's Carol

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

16:55:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:04:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Ehre sei dir, Gott

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

17:13:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

17:27:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

17:40:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einem Gott'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:45:00 00:05:01 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Nun komm der Heiden Heiland'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:52:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:14 John Rutter Brother Heinrich's Christmas

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Brian Kay, narrator Collegium 115

18:30:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

18:35:00 00:02:41 Charles Burney Hark, Hark! The Herald Angels Sing

Taverner Players Andrew Parrott Gill Ross, soprano; Lucy Carolan, organ; Taverner Choir Sony 87771

18:40:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

18:53:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol

Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

19:12:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

20:07:00 00:19:44 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

20:29:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:03:00 00:15:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 9 in B flat major Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

21:20:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

21:34:00 00:01:12 Lowell Mason Joy to the World

Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771

21:35:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night

Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

21:39:00 00:02:49 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 87771

21:44:00 00:04:36 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

21:50:00 00:27:30 Various "A Baroque Christmas"

Boston Camerata Joel Cohen Boston Schola Cantorum Nonesuch 79265

22:19:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

22:49:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:11:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Kenneth Johnston, violin Blue Water 2010

23:22:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:26:00 00:07:14 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Noël

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

23:36:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:44:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:55:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

