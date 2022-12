Program Guide 12-11-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:29 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

00:20:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major Cleveland Orchestra

George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

01:26:00 00:14:31 Marc-Antoine Charpentier Noëls for Instruments

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

01:44:00 01:23:39 Hector Berlioz Requiem Op 5 Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Kenneth Riegel, tenor; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

03:10:00 00:22:24 Claude Debussy Pelléas et Mélisande: Concert Suite

Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra MAA 75

03:36:00 00:17:25 Leopold Mozart Cassation in G 'Toy Symphony'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 416386

03:56:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

04:36:00 00:14:55 Johann Sebastian Bach Cantata No.191 'Gloria in excelsis Deo'

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Benjamin Butterfield, tenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

04:54:00 00:30:17 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Artur Rodzinski Cleveland Orchestra MAA 75

05:27:00 00:14:07 Richard Addinsell A Christmas Carol: Suite

Royal Philharmonic David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

05:44:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

05:47:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

05:57:00 00:01:27 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: This Little Babe

Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

06:15:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

06:25:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:30:00 00:05:12 Michael Torke Oracle

Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

06:40:00 00:07:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette'

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

06:49:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

06:54:00 00:02:31 Vince Guaraldi Christmas is Coming

Canadian Brass Steinway 30027

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:03:00 00:06:12 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

07:10:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:23:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

07:25:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:30:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

07:40:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:50:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

07:57:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

08:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:15:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Severed Head

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

08:25:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

08:40:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:52:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

08:56:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

09:21:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

09:27:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:06:16 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Shai Wosner, piano Onyx 4172

09:42:00 00:07:55 Aaron Copland Allegro from Symphony No. 3

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

09:52:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

09:56:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:02 Traditional Angels We Have Heard on High

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

10:03:00 00:02:32 Traditional The Truth Sent from Above

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

10:08:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

10:19:00 00:06:15 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

10:27:00 00:02:37 Antonio Vivaldi Largo from 'Winter' Concerto in F minor

St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Sony 87771

10:31:00 00:03:54 Igor Stravinsky Circus Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

10:40:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

10:46:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

10:57:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

11:01:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:11:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:19:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

11:42:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:45:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu!

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

11:48:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:49:00 00:03:27 C. E. F. Weyse O Green and Shimmering Tree, Good Day

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:52:00 00:02:57 Traditional Il est né le divin enfant

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

12:16:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:25:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:31:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

12:38:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:44:00 00:11:09 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Netherlands Radio Chorus Philips 4788977

12:57:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Act 3 Op 87

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

13:36:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

13:52:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:59:00 00:02:04 Jacob Handl Hodie Christus natus est

Chanticleer Teldec 94563

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:22 Michael Praetorius In dulci jubilo

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

14:06:00 00:15:51 Hector Berlioz Overture to 'King Lear' Op 4

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:24:00 00:09:26 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26

Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

14:37:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

14:47:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

14:57:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

15:00:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:20:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

15:28:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:31:00 00:03:28 Jester Hairston Mary's Boy Child

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

15:39:00 00:03:28 John Rutter Mary's Lullaby

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

15:44:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

15:56:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Cleveland Orchestra Opens with Victor Herbert

15:58:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from 'Roméo

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

16:08:00 00:01:31 Traditional Patapan

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

16:13:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

16:28:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

16:36:00 00:03:36 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

16:41:00 00:08:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:52:00 00:02:52 Traditional I Saw Three Ships

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

16:57:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa

Mainstreet Brass MSR 1325

17:04:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:17:00 00:02:19 Charles Ives A Christmas Carol

Chanticleer Teldec 94563

17:22:00 00:12:46 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

17:40:00 00:03:37 Anonymous There is no Rose of Such Virtue

Anonymous 4 Harm Mundi 907099

17:45:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:52:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

17:57:00 00:01:59 Anonymous Riu, riu, chiu

Burning River Brass BurnRiver 2004

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:21:00 00:03:46 Kermit Poling Christmas Cornucopia

West Edge String Quartet Centaur 3087

18:26:00 00:03:47 Traditional Today in Bethlehem

West Edge String Quartet Centaur 3087

18:32:00 00:19:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

18:55:00 00:03:53 Traditional A la Nanita nana

West Edge String Quartet Centaur 3087

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:25:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

19:58:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:15:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:34:00 00:22:23 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

20:57:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The Cleveland Orchestra Opens with Victor Herbert

21:03:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

21:14:00 00:12:49 Alfred Burt A Christmas Greeting

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Philips 416287

21:28:00 00:03:39 Traditional Christmas Night

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

21:34:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

21:49:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

22:31:00 00:07:50 Elliott Carter Woodwind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

22:42:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:08:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:20:00 00:08:20 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

23:26:00 00:04:29 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

23:28:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:30:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

23:34:00 00:02:12 John Joubert There is no Rose

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

23:36:00 00:03:34 Mel Tormé The Christmas Song

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

23:38:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:44:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:56:00 00:02:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

23:57:00 00:02:34 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from 'Hodie'

Richard Hickox London Symphony Chorus EMI 54128