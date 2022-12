Program Guide 12-04-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

00:39:00 00:19:44 Antonín Dvorák A Hero's Song Op 111

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

01:02:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

01:41:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

02:16:00 00:33:54 Sir Hamilton Harty An Irish Symphony

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

02:53:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens

Tempesta di Mare Chandos 805

03:21:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

04:04:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

04:43:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:26:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

05:43:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

05:48:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

05:53:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:02:34 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:12:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:23:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:35:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

06:44:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:57:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:06:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:12:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:23:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:35:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:44:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

07:47:00 00:01:59 Heinrich Schütz The Christmas Story: The Hosts of Angels

Musica Fiata Frieder Bernius Stuttgart Chamber Choir Sony 87771

07:49:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

07:52:00 00:01:12 Lowell Mason Joy to the World

Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771

07:52:00 00:02:32 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

08:04:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

08:12:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:23:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:35:00 00:03:32 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Members of Sony 87771

08:44:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:52:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

09:04:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:12:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

09:17:00 00:01:57 Leonard Bernstein Mass: Allelulia

Canadian Brass RCA 68633

09:27:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

09:35:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

09:44:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

09:50:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:12:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

10:21:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:34:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

10:43:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

11:01:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

11:12:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

11:22:00 00:02:42 John Williams Home Alone 2: Merry Christmas, Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:23:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:28:00 00:02:15 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:36:00 00:02:53 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:39:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:41:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:48:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:05:00 00:02:41 Charles Burney Hark, Hark! The Herald Angels Sing

Taverner Players Andrew Parrott Gill Ross, soprano; Lucy Carolan, organ; Taverner Choir Sony 87771

12:13:00 00:04:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

12:24:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:36:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

12:45:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

13:39:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

13:48:00 00:09:40 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:12:00 00:04:44 Traditional Greensleeves

Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

14:21:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

14:33:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

14:48:00 00:08:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

15:00:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest'

London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

15:13:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

15:25:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

15:36:00 00:03:33 Traditional The First Nowell

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

15:45:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: "Medea" by Charpentier (and Druckman)

16:05:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol

Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

16:15:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:28:00 00:04:04 Alex North The Misfits: Gay and Roselyn

Eric Stern London Symphony Nonesuch 79446

16:38:00 00:04:55 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

16:49:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:04:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

17:13:00 00:05:08 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

17:24:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

17:26:00 00:02:49 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 87771

17:34:00 00:02:18 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in

Canadian Brass Sony 87771

17:44:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

18:15:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:28:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

18:31:00 00:02:32 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

18:39:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:48:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

19:21:00 00:33:54 Sir Hamilton Harty An Irish Symphony

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

20:07:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:22:00 00:34:47 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 95

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: "Medea" by Charpentier (and Druckman)

21:03:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

21:18:00 00:02:37 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

21:23:00 00:19:55 Alex North Spartacus: Suite

Eric Stern London Symphony Nonesuch 79446

21:45:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

21:51:00 00:29:20 Christopher Rouse Karolju

BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

22:22:00 00:19:44 Antonín Dvorák A Hero's Song Op 111

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

22:44:00 00:14:42 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35

Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:08:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:20:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:29:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:38:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

23:43:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:46:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

23:54:00 00:02:50 Benjamin Britten A Hymn to the Virgin

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105