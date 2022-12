Program Guide 11-30-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309

00:26:00 00:44:36 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

01:14:00 00:27:25 César Franck Violin Sonata in A major Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

01:44:00 00:33:14 Bohuslav Martinu Symphony No. 4 Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

02:21:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20 Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

03:07:00 00:43:27 Anton Bruckner Mass No. 2 in E minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Bavarian Radio Chorus; Members of DeutGram 4796018

03:54:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

04:09:00 00:47:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

05:00:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:24:00 00:15:35 Sergei Liapunov Solemn Overture in C major Op 7 Evgeny Svetlanov USSR State Academy Orchestra MCA 32105

05:43:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

05:49:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

05:57:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

06:15:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5 Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:25:00 00:04:44 Traditional Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

06:30:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:40:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

06:50:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna Jenny Lin, piano Steinway 30011

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:10:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

07:20:00 00:04:42 Ola Gjeilo Sanctus: London Nigel Short Tenebrae Decca 24646

07:25:00 00:01:12 Lowell Mason Joy to the World Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771

07:28:00 00:06:14 Johannes Brahms Ballade No. 2 in D major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

07:40:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

07:50:00 00:05:32 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

07:57:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

BBC NEWS

08:07:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

08:15:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:20:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:25:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

08:31:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:40:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:55:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:05:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

09:20:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

09:35:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

09:40:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

09:50:00 00:03:52 Armas Toivo Valdemar Maasalo The Bells of Christmas Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

10:06:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:13:00 00:12:22 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

10:26:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Midori, violin Sony 730111

10:32:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

10:41:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

10:47:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:52:00 00:23:47 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

11:16:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

11:21:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

11:31:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:42:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:52:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

BBC NEWS

12:06:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:16:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:27:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:34:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

12:40:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

12:47:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Richard Bonynge London Symphony Decca 433861

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:30:12 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

13:32:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:51:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

14:01:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree) Rita Ford Music Boxes Sony 87771

14:03:00 00:04:42 Franz Schubert Ave Maria Symphony Orchestra Ayako Shinozaki, harp; Chorus Sony 87771

14:09:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello" Alessio Bax, piano Signum 321

14:24:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

14:46:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:57:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:03:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

15:24:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

15:33:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

15:40:00 00:05:32 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

15:48:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

15:58:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

16:12:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

16:28:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

16:38:00 00:01:03 Traditional Boar's Head Carol Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

16:41:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24 Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

16:52:00 00:02:49 Joseph Beal & James Boothe Jingle Bell Rock Chamber Ensemble Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

16:56:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

17:04:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:13:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

17:27:00 00:08:21 Michael Praetorius Christmas Vespers: Processional Apollo's Fire Jeannette Sorrell Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Koch Intl 7673

17:40:00 00:04:00 John Rutter What Sweeter Music? John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

17:46:00 00:03:30 Traditional Afton Water City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:52:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:24:44 Wolfgang Amadeus Mozart Quintet for Piano & Winds in E flat major Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

18:35:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

18:41:00 00:02:37 Antonio Vivaldi Largo from 'Winter' Concerto in F minor St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Sony 87771

18:46:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

18:55:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

19:11:00 00:44:36 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

19:58:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

20:13:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

20:27:00 00:30:46 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

21:18:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

21:24:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

21:39:00 00:04:44 Traditional Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

21:45:00 00:33:14 Bohuslav Martinu Symphony No. 4 Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

22:20:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

22:53:00 00:05:42 Robert Parsons Ave Maria Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Bassoon Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

23:08:00 00:05:25 John Field Nocturne No. 18 in F major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:13:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1 Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:21:00 00:06:43 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

23:22:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol Burning River Brass BurnRiver 2004

23:24:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:32:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

23:37:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

23:48:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

23:55:00 00:03:01 Leopold Stokowski Traditional Slavic Christmas Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645