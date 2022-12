Program Guide 11-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

00:36:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

01:11:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

01:59:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

02:39:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

03:10:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

03:51:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

04:11:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

04:33:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

05:23:00 00:14:47 Charles Koechlin Sonatine Op 59

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

05:41:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

05:47:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer

Cantus Cantus 1211

06:15:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

06:25:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:32:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol

Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

06:40:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

06:53:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

07:13:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

07:24:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

07:31:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

07:40:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:50:00 00:04:16 Juan de Araujo Los coflades de la estleya

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

08:07:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:10:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree)

Rita Ford Music Boxes Sony 87771

08:15:00 00:09:32 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

08:25:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

08:32:00 00:03:56 William L. Dawson Spiritual 'Hail Mary'

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

08:40:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:50:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike tread

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:52:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:55:00 00:04:22 John Williams Superman: March

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:05:00 00:18:39 Franz Krommer Wind Octet in F major Op 57

Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383

09:27:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

09:35:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

09:45:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:52:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine'

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

09:57:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:03:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

10:09:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt'

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

10:21:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:28:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:33:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol

Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

10:39:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol

Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

10:51:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

11:14:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

11:21:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

11:32:00 00:11:06 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Shai Wosner, piano Onyx 4172

11:45:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

11:55:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

12:26:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

12:32:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Miniature Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

12:39:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

12:44:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

12:59:00 00:01:40 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

13:47:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:32 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Members of Sony 87771

14:05:00 00:02:19 John Jacob Niles I Wonder As I Wander

Emily Van Evera, soprano Sony 87771

14:09:00 00:14:47 Charles Koechlin Sonatine Op 59

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:26:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

14:38:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture

Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

14:49:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

15:01:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

15:17:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:32:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

15:39:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

15:48:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms Debuts in New York City

15:58:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

16:08:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:13:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

16:27:00 00:05:37 Franz Waxman Captains Courageous: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:35:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

16:41:00 00:07:26 Guillaume Dufay Sanctus from Mass for St. Anthony

Alexander Blachly Pomerium Archiv 453477

16:52:00 00:03:05 Agustín Barrios Villancico de Navidad

John Williams, guitar Sony 87771

16:56:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:04:00 00:07:07 Philip Glass Echorus

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

17:20:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:26:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

17:40:00 00:02:19 John Jacob Niles I Wonder As I Wander

Emily Van Evera, soprano Sony 87771

17:44:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:48:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:51:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

18:30:00 00:04:44 Traditional Greensleeves

Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

18:36:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol

Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

18:42:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 422458

19:28:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

19:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

19:58:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

20:13:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

20:23:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms Debuts in New York City

21:03:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

21:20:00 00:04:08 Edvard Grieg Lyric Suite: Nocturne Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

21:27:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

21:46:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

21:52:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

22:41:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Lang Lang, piano Sony 511758

22:47:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from 'Yellow River' Concerto

China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

22:55:00 00:03:40 John Rutter The Very Best Time of the Year

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:09:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:18:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

23:24:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:31:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:41:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:46:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:55:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:56:00 00:03:17 Robert Schumann Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290