Program Guide 11-22-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

00:28:00 00:51:32 Henry Purcell Ode for St. Cecilia's Day Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Anders Dahlin, tenor; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

01:22:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

01:55:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

02:23:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

03:00:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13 Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

03:38:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

04:06:00 00:50:23 George Frideric Handel Ode for St Cecilia's Day English Concert Trevor Pinnock English Concert Choir; Dame Felicity Lott, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor Archiv 419220

04:59:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:24:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

05:42:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

05:49:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:30 George Frideric Handel Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's English Concert Trevor Pinnock Anthony Rolfe Johnson, tenor; Michael Laird, trumpet; Crispian Steele-Perkins, tr; English Concert Choir Archiv 419220

06:15:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:25:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

06:30:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

06:40:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

06:50:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

07:10:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

07:20:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara King's Singers EMI 63052

07:25:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:30:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:40:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

07:50:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:55:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

08:07:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:15:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony 'Adagio & Fugue' in D minor Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

08:25:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:27:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:40:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

08:55:00 00:06:12 Richard Rodgers Waltz Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

08:59:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

09:05:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58 Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

09:29:00 00:04:26 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

09:35:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

09:47:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

09:50:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

09:58:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:05:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:10:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:23:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major I Musici Philips 438876

10:30:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

10:39:00 00:06:09 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

10:47:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:55:00 00:24:57 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 5 in F sharp minor Op 81 Stephen Hough, piano Hyperion 67390

11:21:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

11:27:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:38:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:47:00 00:09:30 Erich Wolfgang Korngold Violanta: Prelude & Carnival Music Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9631

11:57:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:07:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

12:16:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

12:28:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:33:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

12:40:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:47:00 00:14:19 Eric Coates London Suite Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:34:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

13:50:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

14:05:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

14:10:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

14:27:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

14:40:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:52:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:02:00 00:17:09 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

15:22:00 00:11:52 Joaquín Rodrigo Tonadilla for 2 Guitars Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:35:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

15:43:00 00:05:50 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for 2 Keyboards Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:51:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

15:58:00 00:04:48 George Frideric Handel Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's Musicians of the Louvre Marc Minkowski Richard Croft, tenor; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Warren Benson's "The Leaves Are Falling"

16:07:00 00:02:39 Martha J. Anderson Sweetest music softly stealing Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 907233

16:13:00 00:10:38 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

16:27:00 00:04:21 Michael Giacchino Up: A Married Life City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:41:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

16:52:00 00:03:29 Sergei Liapunov Etude No. 1 in F sharp major Op 11 Stephen Hough, piano MusicMast 60108

16:57:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

17:04:00 00:06:34 Benjamin Britten Saint Nicholas: Nicholas and the Pickled English Chamber Orchestra Matthew Best Anthony Rolfe Johnson, tenor; St George's Chapel Choristers; Warwick Univ. Girls Choir; Corydon Singers Hyperion 66333

17:19:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

17:27:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

17:40:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:46:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

17:52:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

18:20:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

18:32:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello Olli Mustonen, piano Decca 436834

18:39:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:53:00 00:04:24 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 1 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

9:02:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

19:21:00 00:34:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

19:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices - Inspired by Italy, October 22, 2017 at Plymouth Church UCC; Julie Andrijeski, baroque violin; Debra Nagy, oboe; Emily Walhout, viola da gamba; Mark Edwards, harpsichord

François Couperin: Trio Sonata L’Astrée

Antonio Guido: Sonata III from Sonates a violon seul (1726)

Bernardo Pasquini: Toccata con lo Scherzo del cucco (1702)

Michele Mascitti: Sonata VIII from Sonate a violono solo, Op. 4 (1711) Ciaccona (Andante)

Louis-Nicolas Clérambault: Trio Sonata “La Magnifique”

Myths & Allegories, Live Performance Nov 1, 2017 at St. John’s Episcopal Ohio City; Clara Rottsolk, soprano; Debra Nagy, baroque oboe; Julie Andrijeski, violin; Emily Walhout, viola da gamba; Mark Edwards, harpsichord

Jean-Féry Rebel: Selections from Ulysse (1703)

François Chauvon: Cinquième Suite

Thomas-Louis Bourgeois: Les Sirènes

Jean-Féry Rebel: La Fidelle

Jean-Féry Rebel: Selections from Ulysse

21:54:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: excerpts from Scott Joplin’s opera Treemonisha

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:05:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:18:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:27:00 00:11:21 Charles Gounod Hymne à Sainte Cécile Leslie Howard, piano Hyperion 66683

23:40:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

23:44:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:55:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770