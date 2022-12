Program Guide 11-16-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major Tempesta di Mare Chandos 783

00:24:00 00:40:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

01:07:00 00:32:35 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

01:43:00 00:18:43 Leos Janácek String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata' Pavel Haas Quartet Supraphon 3922

02:05:00 00:39:22 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

02:47:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; See "MUSIC CUT ANALYSES" BBC 330

04:09:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

04:31:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler' Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

05:01:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:23:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

05:41:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

05:52:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

06:12:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

06:20:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King' Olli Mustonen, piano Decca 436834

06:28:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:40:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:45:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

06:50:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

06:55:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

07:06:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:10:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

07:20:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

07:30:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

07:40:00 00:10:17 Robert Schumann First movement from Symphony No. 3 Op 97 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

07:53:00 00:05:49 George R. Poulton Aura Lee Jacqueline Horner-Kwiatek, ms; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

BBC NEWS

08:07:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

08:15:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

08:25:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

08:40:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:52:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:05:00 00:17:01 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:29:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

09:35:00 00:04:44 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

09:44:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

09:55:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:56 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14 Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:05:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:11:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

10:22:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

10:30:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:40:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

10:53:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler' Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

11:21:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

11:31:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:44:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

11:49:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40 Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

BBC NEWS

12:07:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:13:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:22:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

12:31:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:38:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:47:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:38:44 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

13:42:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

13:57:00 00:03:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

14:02:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor Alfred Brendel, piano Philips 422229

14:05:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:09:00 00:09:13 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

14:20:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

14:39:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

14:51:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

15:02:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:20:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

15:31:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

15:42:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:48:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

15:58:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

16:13:00 00:08:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

16:26:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on 'The Star-Spangled St. Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

16:35:00 00:04:12 Johann Stamitz Finale from Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

16:41:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

16:52:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

16:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:04:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

17:13:00 00:14:51 Robert Schumann Scherzo & Finale from Symphony No. 4 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

17:31:00 00:04:15 Enrique Granados El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

17:40:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:46:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

17:52:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:59:00 00:00:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Norwegian Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:59 Paul Hindemith Nobilissima Visione: Suite Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

18:33:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

18:40:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

18:44:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

18:56:00 00:03:31 César Franck Panis Angelicus Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

19:25:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

19:58:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

20:11:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

20:20:00 00:36:57 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

20:57:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:19:52 Dmitri Shostakovich Moscow-Cheryomushki: Suite Op 105 Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

21:25:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

21:40:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:46:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

21:51:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

22:23:00 00:23:16 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess'] Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

22:48:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

22:49:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:09:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:20:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

23:27:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:39:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:44:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:55:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:56:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148