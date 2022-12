Program Guide 11-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

00:47:00 00:26:50 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 3 in E flat major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

01:17:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye!

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

01:52:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

02:24:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

03:07:00 00:42:18 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

03:53:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

04:17:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

04:58:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

05:17:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:45:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

05:53:00 00:04:23 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

05:58:00 00:00:52 George Gershwin Gershwin Song-book: Nobody but You

Peter Donohoe, piano EMI 54280

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

06:11:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

06:22:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:33:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:40:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Leo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

06:45:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

06:55:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:03:00 00:03:55 Mick Jagger/Keith Richards Paint It Black / Sympathy for the Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:07:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:10:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

07:20:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from "La Traviata"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

07:25:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:04:25 Carl Stamitz Rondeau from Viola Concerto No. 1

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:40:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:45:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March 'Ave Caesar'

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

07:56:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico'

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:07:00 00:07:13 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

08:15:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

08:23:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

08:29:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:40:00 00:03:45 Nils Frahm Ambre

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

08:45:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:55:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:15:00 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Gregory Peck, narrator Decca 4785437

09:21:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

09:28:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:42:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

09:53:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:02:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Horses

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

10:07:00 00:12:46 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

10:20:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

10:30:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:39:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

10:47:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

10:52:00 00:23:42 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 16 in G major Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:15:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

11:23:00 00:06:20 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

11:32:00 00:09:53 Aaron Copland Two Pieces for String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:44:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

12:06:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:15:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

12:24:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:32:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

12:40:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8 No. 1

Tzimon Barto, piano EMI 54900

12:47:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

13:35:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

13:57:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:04:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:08:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:21:00 00:10:17 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

14:36:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:47:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:58:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

15:01:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

15:20:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

15:32:00 00:03:50 Dmitri Shostakovich Three Fantastic Dances Op 5

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846

15:42:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:47:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Danielpour's "American Requiem"

15:58:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:06:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

16:13:00 00:10:17 Robert Schumann First movement from Symphony No. 3 Op 97

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

16:27:00 00:07:00 Erich Wolfgang Korngold A Midsummer Night's Dream: Overture

Gerd Albrecht Deutsches Symphonie Berlin CPO 999449

16:37:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

16:41:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

16:52:00 00:03:13 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: April 'Capriccioso'

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

16:57:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:04:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda'

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

17:13:00 00:06:20 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

17:25:00 00:09:59 Blas Galindo Suite 'Homenaje a Cervantes'

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 893

17:40:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:45:00 00:04:19 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Claudio Arrau, piano Philips 4788977

17:52:00 00:06:35 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

17:58:00 00:00:51 Ferruccio Busoni Little Moorish Dance Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:21 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

18:34:00 00:04:35 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:41:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

18:46:00 00:06:28 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

18:55:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:58:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer"

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

20:12:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:22:00 00:33:57 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

20:57:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Danielpour's "American Requiem"

21:03:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

21:24:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60149

21:33:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

21:42:00 00:09:43 Aaron Copland Four Motets Op 20

Norman Mackenzie Arietha Lockhart, soprano; Pamela Elrod, alto; Nin Hiles, tenor; James Morrow, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

21:53:00 00:36:57 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

22:31:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

22:43:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8 No. 1

Tzimon Barto, piano EMI 54900

23:07:00 00:08:44 Johann Nepomuk Hummel Adagio from String Quartet No. 1 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:18:00 00:10:04 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:28:00 00:10:17 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

23:40:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby'

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:44:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:49:00 00:04:09 Aaron Copland Dance Panels: Pas de trois

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

23:54:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

23:55:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366