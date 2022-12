Program Guide 11-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

00:19:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

01:03:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

01:41:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

02:18:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

03:03:00 00:37:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

03:43:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

04:26:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

04:58:00 00:14:20 Pietro Nardini Violin Concerto in E minor

Vienna State Opera Orchestra Vladimir Golschmann Mischa Elman, violin Vanguard 8033

05:15:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major

Vienna Octet Decca 4785437

05:41:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:52:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Oberlin 8

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:15:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:25:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

06:40:00 00:02:55 Giovanni Palestrina Ad te levavi animam meam

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:45:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:51:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:55:00 00:02:28 Karl King Royal Scotch Highlanders March

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:05:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:10:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:23:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

07:28:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

07:40:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

07:48:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

07:50:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:55:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:07:00 00:06:28 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

08:15:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:25:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:31:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

08:40:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:50:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

09:05:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9

Angeles Quartet Decca 4783695

09:19:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

09:28:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

09:35:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:48:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:50:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

09:58:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:05:00 00:02:28 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Leipzig Radio Chorus DeutGram 4796018

10:10:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

10:20:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

10:29:00 00:03:03 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Asturiana

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

10:35:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

10:42:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

10:47:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

11:20:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:23:00 00:10:17 Robert Schumann First movement from Symphony No. 3 Op 97

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

11:34:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:47:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

12:06:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 7765

12:17:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:29:00 00:02:41 Louis Moreau Gottschalk Le bananier Op 5

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:33:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

12:41:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:48:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

12:58:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

13:39:00 00:13:13 Leos Janácek Suite for Orchestra Op 3

Libor Pesek Slovak Philharmonic RecordsInt 7008

13:53:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

14:04:00 00:02:32 John Philip Sousa Humoresque 'Listen to My Tale of Woe'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

14:09:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:26:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:40:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

14:51:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

15:01:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

15:23:00 00:07:13 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

15:32:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

15:41:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

15:48:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Martinu's Symphony No. 1

15:58:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

16:06:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

16:13:00 00:12:23 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

16:31:00 00:06:58 Bernard Herrmann Fahrenheit 451: Prelude, Fire engine

Bernard Herrmann National Philharmonic Decca 443899

16:41:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:52:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:56:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:04:00 00:05:49 Anatoly Liadov Ballade 'From Bygone Days' Op 21

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

17:13:00 00:09:13 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

17:25:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

17:40:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

17:46:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:52:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:26:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

18:32:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

18:37:00 00:14:51 Robert Schumann Scherzo & Finale from Symphony No. 4

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

18:54:00 00:04:46 Karl Jenkins Laudamus te

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

19:23:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

19:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:17:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

20:34:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Martinu's Symphony No. 1

21:03:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

21:24:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

21:39:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando

English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

21:47:00 00:03:54 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

21:52:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

22:22:00 00:22:21 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 60 in G major Op 76

Takács Quartet Decca 421360

22:47:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Eric Parkin, piano Chandos 8847

22:58:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

22:58:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:26 Jean Sibelius Karelia Suite: Ballade Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 7765

23:08:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:18:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:32:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:41:00 00:12:32 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

23:55:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 23 in G sharp minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348