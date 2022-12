Program Guide 11-10-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

00:41:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

01:12:00 00:25:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 80 'Ein feste Burg is unser New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Arleen Augér, soprano; Ortrun Wenkel, contralto; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; St. Thomas Choir, Leipzig BerlinClas 2176

01:41:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

02:33:00 00:41:13 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Op 100 Beaux Arts Trio Philips 4788977

03:18:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

04:00:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

04:35:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

05:05:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

05:28:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

05:45:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

05:49:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:56:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:15:00 00:12:58 Anton Bruckner Finale from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

06:30:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

06:32:00 00:01:56 François Couperin Suite No. 26: Gavotte Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

06:40:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

06:46:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:52:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

06:55:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:10:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

07:20:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:25:00 00:02:33 Karl Jenkins Cantate Domino Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

07:30:00 00:04:08 Traditional On a Cold Winter's Day Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325

07:40:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

07:45:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

07:55:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:57:00 00:01:23 Traditional Comin' Thro' the Rye La Nef Meredith Hall, soprano Atma 2336

08:07:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

08:15:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:26:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

08:30:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:39:00 00:04:10 William Byrd The Bells Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:44:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

09:25:00 00:05:48 Duke Ellington Sophisticated Lady Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

09:35:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

09:42:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92201

09:54:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:04:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride' John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

10:12:00 00:11:19 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

10:24:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

10:31:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:39:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

10:45:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

10:51:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

11:17:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

11:23:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

11:35:00 00:09:32 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

11:46:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

11:56:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:07:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

12:18:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:28:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:34:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

12:41:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

12:50:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:32:39 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

13:37:00 00:17:03 Domenico Cimarosa Concertante in G major Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Aurèle Nicolet, flute; Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

13:55:00 00:07:20 Gaetano Donizetti Ugo, conte di Parigi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Simon Trpceski, piano EMI 272

14:07:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:11:00 00:11:42 Aaron Copland El Salón México Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

14:25:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

14:42:00 00:07:12 Carl Philipp Emanuel Bach Variations on 'Les Folies d'Espagne' in D minor Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

14:51:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

15:01:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

15:21:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

15:33:00 00:02:34 François Couperin Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

15:39:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 'La Pucelle' Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

15:47:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

15:58:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: John Dowland, Whistle-Blower

16:05:00 00:04:39 Daryl Runswick Patter Matter King's Singers RCA 61885

16:13:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

16:29:00 00:05:19 Ennio Morricone Two Mules for Sister Sara: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:37:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

16:42:00 00:06:55 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

16:52:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'A Mighty Fortress' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

16:56:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

17:04:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

17:13:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

17:26:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:40:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

17:48:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

17:53:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:58:00 00:00:56 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:03 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

18:26:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

18:32:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed London Symphony Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

18:36:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

18:55:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

19:29:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:00:00 01:00:33 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: John Dowland, Whistle-Blower

21:05:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'A Mighty Fortress' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

21:08:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

21:24:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

21:30:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

21:42:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

21:52:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

22:43:00 00:10:27 Ennio Morricone The Mission: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Crouch End Festival Choir Silva 1057

22:56:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

QUIET HOUR

23:09:00 00:08:16 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

23:17:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:27:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:29:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:37:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:42:00 00:06:49 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

23:49:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300