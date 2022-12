Program Guide 11-07-17

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

00:47:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

01:14:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

01:46:00 01:00:37 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

02:50:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

London Symphony Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

03:19:00 00:14:53 William Alwyn Concerto Grosso No. 3

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

03:37:00 00:41:15 Antonín Dvorák Piano Trio No. 3 in F minor Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

04:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

04:59:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:24:00 00:16:15 Leopold Mozart Symphony in F major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

05:42:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:50:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:15:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695

06:25:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

06:30:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

06:40:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:50:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:54:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

06:55:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

07:10:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

07:24:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:31:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet 'Fürchte dich nicht'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

07:43:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

07:50:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

08:07:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Gird on Thy Sword Gabrieli Players

Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

08:15:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:24:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

08:28:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

08:33:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

New London Consort l'Oiseau 436131

08:40:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

08:50:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

08:55:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:42 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

09:29:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

09:35:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94

Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

09:50:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

09:55:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:04:00 00:01:47 Antonio Valente Gagliarda napolitana

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:08:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

10:19:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

10:27:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

10:31:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

10:40:00 00:06:29 Christian Sinding Evening Mood Op 120

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

10:48:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:51:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

11:17:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

11:19:00 00:08:42 William Alwyn The Moor of Venice Dramatic Overture

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

11:30:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

11:44:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

11:53:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

11:59:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:06:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

12:15:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Lang Lang, piano Sony 771901

12:25:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

12:31:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

12:41:00 00:04:54 Leonard Bernstein On the Waterfront: Selections

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:47:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:32:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

13:49:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

14:05:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

14:09:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:24:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

14:40:00 00:16:42 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

14:58:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:02:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:20:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

15:32:00 00:04:31 Leos Janácek In the Mists: No. 1

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:40:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:47:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Varese and Zappa

15:58:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

16:07:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

16:14:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

16:28:00 00:07:24 William Alwyn The Crimson Pirate: Pirate Capers

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:36:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:41:00 00:07:03 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

16:52:00 00:02:56 Federico García Lorca El café de Chinitas

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:57:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:04:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

17:19:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:26:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:40:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

17:47:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

17:53:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:58:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:28:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:34:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:39:00 00:13:03 Anton Bruckner Finale from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

18:55:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:29:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:04 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

20:15:00 00:14:31 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

20:32:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Varese and Zappa

21:03:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

21:22:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

21:29:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

21:41:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Avie 2307

21:52:00 00:23:49 Anton Bruckner First movement from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

22:17:00 00:19:00 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano; Swedish Radio Choir DeutGram 4795448

22:38:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:06:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:19:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:26:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:39:00 00:04:53 David Del Tredici Farewell

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:43:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:56:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911