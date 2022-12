Program Guide 11-06-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:35:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

01:23:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

02:07:00 00:16:44 Aaron Copland Concerto for Clarinet & Strings

London Symphony Michael Tilson Thomas Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

02:26:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:12:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

03:44:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

04:32:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

04:51:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

05:24:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:41:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:54:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:15:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

06:25:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

06:30:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

06:40:00 00:07:03 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

06:50:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys

Richard Dowling, piano Klavier 77035

06:55:00 00:01:20 John Philip Sousa March 'The Triton Medley'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

06:57:00 00:02:08 John Philip Sousa March 'El Capitán'

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:03:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:10:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

07:28:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

07:30:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

07:43:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite 'La Guerre'

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

07:53:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

07:59:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from school we are

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

08:07:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

08:15:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:20:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

08:30:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:33:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

08:40:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

08:50:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody Buffalo Philharmonic

JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

09:22:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

09:29:00 00:05:43 Ennio Morricone Once Upon a Time in America: Deborah's Theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:35:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

09:45:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

09:54:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:03:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:07:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:21:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:27:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:35:00 00:05:24 George Butterworth English Idyll No. 2

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

10:42:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

10:51:00 00:23:49 Anton Bruckner First movement from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

11:16:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

11:23:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

11:35:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:46:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:55:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

12:07:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

12:17:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:31:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:37:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

12:44:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

12:58:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

13:37:00 00:10:12 John Knowles Paine Overture to 'As You Like It' Op 28

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

13:48:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances

Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

14:03:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:08:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

14:34:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

14:48:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:01:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

15:20:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

15:29:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

15:37:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:45:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Florence Price

15:58:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:06:00 00:03:40 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:13:00 00:13:03 Anton Bruckner Finale from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

16:30:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

16:35:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

16:41:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:52:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:56:00 00:03:51 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

17:04:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

17:13:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:26:00 00:08:50 Eric Whitacre Equus

Eric Whitacre London Symphony Decca 16636

17:40:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

17:47:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:52:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:11 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

18:26:00 00:03:43 John Philip Sousa Welch Fusilier March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

18:32:00 00:02:31 John Philip Sousa March 'Homeward Bound'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

18:36:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

18:53:00 00:05:42 John Philip Sousa The American Maid: Overture

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:17 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

19:26:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

20:12:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:27:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:57:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Florence Price

21:03:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

21:26:00 00:03:43 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:31:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

21:45:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

21:51:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

22:22:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

22:48:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:16:42 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

23:21:00 00:16:05 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:39:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:56:00 00:03:59 Camillo Sivori Berceuse Op 30

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139