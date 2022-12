Program Guide 10-30-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

01:19:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

01:58:00 00:25:23 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

02:26:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:07:00 00:18:27 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G major

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

03:28:00 00:40:58 Amy Beach Symphony in E minor Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

04:12:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

04:53:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

05:24:00 00:14:01 Claude Debussy Images, Book 2

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

05:41:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:46:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

05:52:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:15:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:25:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

06:30:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

06:37:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:42:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

06:51:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

07:20:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

07:25:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:30:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:40:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:50:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

07:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

08:07:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

08:15:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:18:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

08:33:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:40:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

08:50:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

08:55:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

09:05:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Goose'

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:25:00 00:09:03 Max Steiner Casablanca: Suite

John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

09:38:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:50:00 00:02:56 Federico García Lorca El café de Chinitas

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

09:54:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:05 Federico García Lorca Las morillas de Jaén

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:04:00 00:02:41 Federico García Lorca Sevillanas del siglo XVIII

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:09:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano'

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

10:21:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

10:30:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

10:39:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:46:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:50:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

11:10:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

11:21:00 00:07:14 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Shai Wosner, piano Onyx 4172

11:29:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:40:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:51:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony No. 3

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

12:07:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:17:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

12:29:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:38:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

12:44:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:53:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

13:00 THE BIG WORK AT ONE

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

13:33:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

13:54:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:04:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

14:09:00 00:13:08 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

14:24:00 00:09:08 Carl Nielsen Andante pastorale from Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

14:37:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

14:48:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

15:01:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

15:21:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

15:32:00 00:03:16 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

15:39:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

15:46:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

15:55:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beach's Boston "Celtic"

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:06:00 00:04:35 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes

Sergiu Comissiona Houston Symphony Pro Arte 251

16:13:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:19:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:29:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves'

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:37:00 00:02:53 John Philip Sousa With Pleasure

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:41:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

16:52:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:56:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

17:04:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:13:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies for Strings Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

17:25:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

17:40:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:46:00 00:03:04 Agustín Lara Granada

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:52:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

17:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:27:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

18:33:00 00:03:11 Claude Debussy Images, Book 1: Mouvement

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

18:38:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

18:54:00 00:05:05 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:24:00 00:31:11 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

19:58:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

New London Consort l'Oiseau 436131

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

20:12:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

20:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Beach's Boston "Celtic"

21:03:00 00:20:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

21:26:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

21:30:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

21:40:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

21:49:00 00:40:58 Amy Beach Symphony in E minor Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

22:32:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

22:53:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:09:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:19:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Angeles Quartet Decca 4783695

23:25:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:36:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:42:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:55:00 00:02:20 Carl Hillman Lullaby Op 21

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:57:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777