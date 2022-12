Program Guide 10-20-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

00:29:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

00:59:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:42:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

02:17:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

02:58:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

03:42:00 00:24:10 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

04:09:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

04:43:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

05:24:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

05:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

05:50:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:15:00 00:12:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:25:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:30:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

06:32:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

06:40:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:54:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:59:00 00:02:25 John Philip Sousa March 'U.S. Field Artillery' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

07:15:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy London Symphony Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

07:25:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:30:00 00:04:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée & Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

07:40:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

07:50:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:55:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121

07:57:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

08:07:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:18:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

08:25:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

08:30:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:40:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

08:44:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 5 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

08:50:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

08:58:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:20:03 Ludwig van Beethoven Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

09:31:00 00:09:32 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

09:50:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:36 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:04:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Barcarolle in G minor Op 65 Ronald Smith, piano Arabesque 6523

10:08:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

10:17:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from 'Italia' Op 11 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

10:27:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

10:32:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor Canadian Brass Steinway 30008

10:40:00 00:04:02 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

10:46:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:52:00 00:21:19 Charles Ives String Quartet No. 1 'From the Emerson String Quartet DeutGram 435864

11:14:00 00:05:28 Horatio Parker Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315

11:20:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

11:31:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

11:43:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

12:07:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

12:20:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:31:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

12:37:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

12:42:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:57:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:37 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

13:32:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:37 Carl Nielsen Seas Surrounding Denmark Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

14:03:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:09:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

14:22:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

14:44:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:56:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

15:00:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:20:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

15:31:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

15:40:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:48:00 00:09:37 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

15:58:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Ancerl and the Czech Philharmonic

16:06:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:12:00 00:10:24 "PDQ Bach" Cantata 'Iphigenia in Brooklyn' Chamber Ensemble Jorge Mester John Ferrante, countertenor; Leonid Hambro, harpsichord; Peter Schickele, narrator Vanguard 72015

16:26:00 00:07:37 Hans Zimmer The Dark Knight Rises: Imagine the Fire London Music Works Silva 1398

16:36:00 00:02:44 Hans Zimmer A League of Their Own: The Final Game Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:41:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

16:52:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:56:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

17:04:00 00:06:49 Charles Ives Variations on 'America' Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

17:14:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

17:29:00 00:06:42 Hieronymus Praetorius Surge, propera, amica mea Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:40:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

17:47:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C major Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

17:52:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

17:56:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:44 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

18:28:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

18:34:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

18:38:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

18:55:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:25:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

19:57:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

20:24:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

20:33:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

20:57:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Ancerl and the Czech Philharmonic

21:03:00 00:22:29 Charles Ives Symphony No. 3 'The Camp Meeting' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

21:27:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

21:32:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

21:46:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

21:51:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

22:25:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

22:37:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:09:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018

23:19:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:26:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach Lento from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

23:32:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:39:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:43:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:54:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:55:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728

23:57:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584