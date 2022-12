Program Guide 10-19-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte' Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

00:20:00 00:44:56 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

01:08:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

01:47:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

02:13:00 00:27:07 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 3 in C major Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

02:43:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

03:20:00 00:33:47 Robert Schumann Violin Sonata No. 2 in D minor Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

03:58:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

04:47:00 00:34:30 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

05:25:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:43:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

05:49:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51 Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:12:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:22:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Van Cliburn, piano RCA 300350

06:26:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:31:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:33:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586

06:38:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:47:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:52:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

06:52:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

06:57:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

07:13:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

07:24:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

07:29:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:39:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

07:50:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

07:57:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

BBC NEWS

08:07:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:11:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

08:12:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

08:16:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

08:27:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

08:32:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

08:40:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante London Symphony Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

08:50:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

08:56:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:03:00 00:18:20 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

09:27:00 00:05:26 Benjamin Hanby Darling Nelly Gray Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

09:35:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

09:42:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

09:55:00 00:03:57 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

10:04:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:11:00 00:11:01 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

10:24:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

10:32:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:40:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

10:51:00 00:22:03 Maurice Ravel Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

11:14:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

11:20:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore' Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:31:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

11:41:00 00:08:57 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:52:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

12:06:00 00:08:45 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

12:16:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:26:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

12:31:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

12:37:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101

12:41:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:56:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

13:35:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

13:58:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:01:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:05:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

14:09:00 00:12:13 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

14:23:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

14:36:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:49:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

14:58:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853

15:01:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

15:20:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

15:31:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

15:38:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

15:46:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

15:58:00 00:05:58 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 26 Op 81 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5 Evgeny Kissin, piano Sony 52567

16:13:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:28:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

16:36:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

16:41:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

16:52:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:57:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

17:04:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:19:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

17:25:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

17:40:00 00:07:53 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

17:50:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:53:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

17:57:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

18:37:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:42:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:47:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

18:54:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

20:11:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

20:21:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:15:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

21:21:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:27:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:45:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:51:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

21:57:00 00:01:54 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Twelfth Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

22:28:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 49 in B minor Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

22:51:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:13:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:20:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:29:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

23:39:00 00:06:39 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

23:45:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

23:48:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

23:57:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112