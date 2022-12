Program Guide 10-12-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

00:43:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

01:17:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

01:40:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

02:14:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

03:18:00 00:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

03:53:00 00:28:52 Bohuslav Martinu Symphony No. 3 Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

04:25:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26 Gryphon Trio Analekta 3127

04:57:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

05:25:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

05:42:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:50:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

05:59:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat major Op 7 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

06:07:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

06:15:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:25:00 00:04:35 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

06:30:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

06:40:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

06:50:00 00:03:02 Traditional Polska from 'Dorotea' Danish String Quartet ECM 2550

06:55:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:03:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

07:10:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:15:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:25:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:30:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

07:40:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

07:51:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

07:56:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz" Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:07:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:03:00 Healey Willan Hail, Gladdening Light Robert Hunter Bell St Mary Magdalene Church Choir VirginClas 45109

08:18:00 00:04:52 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:25:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:30:00 00:04:00 Traditional The One from Romo Danish String Quartet ECM 2550

08:34:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:40:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

08:50:00 00:02:17 Gregorian Chant Rorate caeli desuper Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:55:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

09:25:00 00:07:47 Earl Wild Reminiscences of 'Snow White' Earl Wild, piano Sony 62036

09:35:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

09:45:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

10:00:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:04:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

10:08:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:22:00 00:05:04 Domenico Scarlatti Sonata in D Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:28:00 00:05:33 Cécile Chaminade Etude symphonique Op 28 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:37:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

10:45:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

10:51:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

11:18:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

11:25:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:35:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:45:00 00:10:04 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103 Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

12:07:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

12:18:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

12:28:00 00:03:39 Scott Joplin Gladiolus Rag Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

12:33:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:40:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:47:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:56:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

13:01:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

13:42:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

14:01:00 00:02:45 Fredrik Schoyen Sjölin Shore Danish String Quartet ECM 2550

14:04:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz Danish String Quartet ECM 2550

14:10:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:26:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

14:40:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

14:51:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

15:02:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony RCA 60586

15:22:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

15:36:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

15:43:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

15:50:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

15:58:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

16:08:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:13:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

16:28:00 00:04:18 James Horner The Mask of Zorro: Main title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:34:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:41:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

16:52:00 00:03:33 Rune Tonsgaard Sorensen Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550

16:56:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:04:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

17:25:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

17:40:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

17:46:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:52:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

17:56:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

18:09:00 00:19:58 Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in A minor London Symphony Bryden Thomson David Theodore, oboe Chandos 9262

18:31:00 00:04:46 Traditional Unst Boat Song Danish String Quartet ECM 2550

18:37:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily Danish String Quartet ECM 2550

18:43:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

18:55:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

19:02:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

19:19:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

20:18:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

20:30:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

21:02:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

21:03:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

21:22:00 00:10:50 Peter Warlock Capriol Suite Academy St. Martin in Fields Iona Brown Christopher Parkening, guitar EMI 55052

21:35:00 00:11:58 Henri Sauguet La nuit Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

21:50:00 00:03:00 Healey Willan Hail, Gladdening Light Robert Hunter Bell St Mary Magdalene Church Choir VirginClas 45109

21:55:00 00:28:52 Bohuslav Martinu Symphony No. 3 Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

22:26:00 00:19:57 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G major Op 30 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

22:49:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

23:02:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:07:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:14:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:21:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:27:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:41:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:48:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:55:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong 'El testament de Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579