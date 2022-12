Program Guide 10-09-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

00:36:00 00:30:33 Felix Mendelssohn Concerto for 2 Pianos & Orchestra in E major

BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66567

01:10:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:44:00 01:40:02 Antonín Dvorák Requiem Op 89

Czech Philharmonic Wolfgang Sawallisch Gabriela Benacková, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Thomas Moser, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

03:27:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

03:56:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:25:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:55:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:22:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

05:36:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:50:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa'

Lara Downes, piano Steinway 30016

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

06:15:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

06:27:00 00:06:51 Victor Herbert Festival March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

06:40:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz

Danish String Quartet ECM 2550

06:45:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:54:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

06:56:00 00:02:08 Camille Saint-Saëns Introduction & Royal March of the Lion

Salut Salon Warner 554295

06:57:00 00:02:36 Frank Panella March 'On the Square'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:10:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:25:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:30:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

07:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:52:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

08:07:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

08:15:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

08:31:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

08:40:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

08:53:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:55:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:08:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:30:00 00:04:00 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: All I Ask of You

David Arnold Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:55:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:37 Traditional Minuet No. 60

Danish String Quartet ECM 2550

10:05:00 00:04:46 Traditional Unst Boat Song

Danish String Quartet ECM 2550

10:13:00 00:13:50 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 52 in G major

Jenö Jandó, piano Naxos 553128

10:27:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

10:32:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:39:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

10:47:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:54:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

11:18:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

11:26:00 00:10:51 Alexander Glazunov From Darkness to Light Op 53

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

11:39:00 00:05:39 Franz Liszt Transcendental Etude No. 6 in G minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

11:47:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

12:06:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:16:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:27:00 00:04:04 Louis Moreau Gottschalk Souvenirs d'Andalousie Op 22

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:32:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:40:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:46:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:55:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

13:38:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:03:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:09:00 00:12:28 Louis Moreau Gottschalk Variations on the Portuguese National Anthem

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

14:22:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

14:36:00 00:08:39 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Let Thy Hand be Strengthened'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

14:47:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:01:00 00:19:30 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Lucerne Symphony James Gaffigan Emmanuelle Bertrand, cello Harm Mundi 902210

15:22:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

15:29:00 00:04:00 Traditional The One from Romo

Danish String Quartet ECM 2550

15:36:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily

Danish String Quartet ECM 2550

15:43:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

15:55:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Dvorák Back Home

15:58:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:07:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:13:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

16:27:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

16:36:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:02:52 Traditional Now Found is the Fairest of Roses

Danish String Quartet ECM 2550

16:57:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:04:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

17:06:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

17:25:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

17:40:00 00:02:39 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

17:44:00 00:06:35 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

17:53:00 00:03:02 Traditional Polska from 'Dorotea'

Danish String Quartet ECM 2550

17:57:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very model of a model Major General

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:27:00 00:03:33 Rune Tonsgaard Sorensen Shine You No More

Danish String Quartet ECM 2550

18:32:00 00:02:45 Fredrik Schoyen Sjölin Shore

Danish String Quartet ECM 2550

18:37:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:56:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz

Danish String Quartet ECM 2550

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:23:00 00:33:31 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 570716

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

20:18:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

20:32:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

21:03:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra Op 61

Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

21:24:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

21:35:00 00:04:59 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

21:43:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

21:51:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

22:30:00 00:19:47 Jean Sibelius En saga Op 9

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

22:52:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:16:05 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:20:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:29:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

23:33:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:43:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:56:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:56:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113