Program Guide 10-06-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:42:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:23:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

01:54:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

02:31:00 00:29:37 Max Reger Variations and Fugue on a Theme by Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

03:04:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

03:58:00 00:21:02 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

04:22:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60 BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

04:51:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

05:31:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

05:45:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

05:48:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

06:15:00 00:06:35 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

06:20:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:32:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54 Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

06:48:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008

07:06:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

07:10:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

07:18:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:25:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:29:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

07:40:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:50:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

07:55:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:07:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:15:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

08:25:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

08:30:00 00:05:03 Salvatore Lanzetti Finale from Cello Sonata Op 1 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

08:40:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:50:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:55:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:30:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Minuet from Symphony No. 31 Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

09:55:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:02:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:06:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

10:18:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

10:26:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

10:32:00 00:03:50 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:39:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

10:44:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

11:17:00 00:05:25 Karol Szymanowski Etude in B flat minor Op 4 Karol Stryja Polish Symphony Orchestra Naxos 553686

11:25:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

11:35:00 00:07:58 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Sonata No. 13 Alfred Brendel, piano Philips 468048

11:46:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

11:57:00 00:02:30 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:07:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

12:20:00 00:09:54 Carl Orff Carmina burana: In the Tavern Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Hans-Werner Bunz, tenor; Christian Gerhaher, baritone; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

12:31:00 00:03:07 Jean-Baptiste Barrière Allemanda from Cello Sonata Book 1/4 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

12:38:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

12:45:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

13:42:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

14:00 FIRST FRIDAYS: Jeffery Siegel previews the 2017-2018 season of Keyboard Conversations at CSU’s Waejten Auditorium with WCLV’s Bill O’Connell

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:15:41 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

15:20:00 00:07:34 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:30:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

15:38:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

15:45:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

15:58:00 00:04:24 Mel Brooks The Producers: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Music for the Movies

16:06:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:12:00 00:11:26 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

16:28:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

16:36:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

16:41:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

16:52:00 00:03:18 Ulrich Rühl Imprisoned Waltz NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

16:57:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

17:04:00 00:05:03 Salvatore Lanzetti Finale from Cello Sonata Op 1 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

17:24:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

17:40:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

17:46:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

17:53:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:56:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:27:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

18:33:00 00:03:35 Astor Piazzolla Escualo Panorámicos Lynne Ramsey, viola; Ralph Curry, cello; Thomas Sperl, bass; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

18:38:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

18:57:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

19:28:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

19:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:15:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

20:39:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:57:00 00:02:52 Claude Debussy Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent Pascal Rogé, piano Decca 4785437

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Music for the Movies

21:03:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

21:17:00 00:04:30 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443

21:23:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

21:40:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

21:51:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

22:25:00 00:22:38 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

22:51:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

23:06:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:13:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Andante from Symphony No. 5 Op 107 Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:19:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:25:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

23:28:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:34:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:40:00 00:04:08 Patrick Zimmerli Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Brian Thornton, cello Thornton 2013

23:44:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away' San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:55:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24 Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

23:56:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018