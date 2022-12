Program Guide 10-03-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:00:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

00:02:00 00:29:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Bavarian State Orchestra Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

00:34:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

01:26:00 00:20:29 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

01:49:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

02:38:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

03:11:00 00:25:43 Sir William Walton Viola Concerto in A minor

London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

03:40:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

04:31:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

04:53:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

05:25:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa'

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

05:44:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

05:51:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

06:14:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

06:20:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:30:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

06:40:00 00:11:01 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:07:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

07:13:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:20:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:25:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

07:30:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

07:40:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:55:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

07:59:00 00:00:48 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

08:07:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

08:15:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

08:25:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

08:30:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:40:00 00:07:55 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:50:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:55:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies

Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:06:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:27:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

09:50:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:59:00 00:01:04 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Musette

Aulos Ensemble Centaur 3068

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:23 Jean-Baptiste Barrière Corrente from Cello Sonata Book 3/5

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

10:05:00 00:04:06 Martin Berteau Allegro from Cello Sonata Op 1

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

10:11:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:24:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

10:33:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

10:40:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:52:00 00:23:55 Robert Schumann Symphony in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

11:17:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:25:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:38:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

11:48:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

11:58:00 00:01:36 Julián Plaza Nocturna

Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:07:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:18:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

12:26:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

12:33:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:42:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:47:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's 'Carnaval"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Academy Chamber Ensemble Philips 426298

13:47:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

13:58:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville'

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:03:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:08:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:22:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

14:35:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

14:48:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

14:58:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

15:01:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

15:21:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

15:29:00 00:04:36 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

15:37:00 00:05:03 Salvatore Lanzetti Finale from Cello Sonata Op 1

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

15:45:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Corigliano Starts at the Beginning

15:58:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

16:07:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

16:14:00 00:10:02 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:28:00 00:05:50 Danny Elfman Hitchcock: End Credits

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:37:00 00:02:10 Danny Elfman Batman: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:41:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

16:52:00 00:04:57 François Martin Aria I & II from Cello Sonata Op 2

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

16:58:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

17:04:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

17:24:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:40:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:45:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:52:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

17:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

18:27:00 00:03:07 Jean-Baptiste Barrière Allemanda from Cello Sonata Book 1/4

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

18:32:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

18:37:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

18:53:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:26:00 00:30:12 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

19:58:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

20:12:00 00:24:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Peter Takács, piano Cambria 1175

20:39:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:56:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Corigliano Starts at the Beginning

21:03:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

21:23:00 00:06:15 Frédéric Chopin Nocturne No. 11 in G minor Op 37

Nelson Freire, piano Decca 14053

21:31:00 00:04:50 Steve Reich Duet

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

21:39:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

21:50:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

22:21:00 00:25:35 Sir William Walton Viola Concerto in A minor

New Philharmonia Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, viola Warner 555052

22:47:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

22:50:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:24 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

23:09:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:21:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

23:24:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:31:00 00:03:38 Robert Schumann Schlummerlied Op 124

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:38:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:47:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Allegretto from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763