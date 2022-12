Program Guide 10-02-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

00:32:00 00:37:47 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

01:13:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

01:41:00 00:28:05 Darius Milhaud Symphonie No. 2 Op 247

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

02:12:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

02:57:00 00:20:44 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 8 in C minor Op 110

Fitzwilliam String Quartet Decca 4785437

03:20:00 00:41:29 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

04:04:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

04:49:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

05:24:00 00:14:19 Eric Coates London Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

05:41:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:49:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

06:15:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:25:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:30:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:40:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

06:50:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

07:10:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

07:25:00 00:02:29 Jean-Baptiste Barrière Finale from Cello Sonata Book 1/4

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

07:30:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:40:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

07:50:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:55:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:58:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

08:07:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

08:15:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:26:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:30:00 00:04:57 François Martin Aria I & II from Cello Sonata Op 2

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

08:40:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

08:47:00 00:04:19 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

08:55:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:27:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:35:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:45:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

09:51:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:31 Josef Strauss Polka 'The Soubrette' Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

10:04:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:10:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

10:23:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:29:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

10:32:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

10:39:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

10:45:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:51:00 00:27:20 Darius Milhaud Symphonie No. 1 Op 210

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

11:20:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture ]

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

11:31:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

11:44:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:54:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

11:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

12:07:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

12:16:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

12:29:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

12:37:00 00:05:03 Salvatore Lanzetti Finale from Cello Sonata Op 1

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

12:44:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:55:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

13:41:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

14:03:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:08:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

14:23:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

14:34:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

14:46:00 00:10:06 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the severed head

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

15:01:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:19:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Fantasy in G major Op 77

Shai Wosner, piano Onyx 4172

15:30:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

15:38:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

15:48:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Steve Heitzeg's "Nobel Symphony"

15:58:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:06:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:12:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

16:28:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:36:00 00:03:42 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ah! sì, ben mio

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

16:41:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

16:54:00 00:03:07 Jean-Baptiste Barrière Allemanda from Cello Sonata Book 1/4

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

16:57:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:04:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

17:13:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

17:25:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:40:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:45:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:52:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:56:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:24:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:32:00 00:03:19 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:37:00 00:14:33 Gabriel Fauré Fantasie for Piano & Orchestra Op 111

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

18:54:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

19:24:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

20:14:00 00:15:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Decca 4785437

20:32:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Steve Heitzeg's "Nobel Symphony"

21:03:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

21:20:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

21:36:00 00:05:49 Ola Gjeilo Evening Prayer

Charles Bruffy Ted Belledin, saxophone; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

21:45:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

21:54:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

22:27:00 00:20:44 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 8 in C minor Op 110

Fitzwilliam String Quartet Decca 4785437

22:52:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

022:56:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

23:09:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

23:12:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:21:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:28:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:37:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:44:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:55:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:56:00 00:02:39 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Kotaro Fukuma, piano EDP 2