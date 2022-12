Program Guide 09-29-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

00:29:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:26:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1 Richard Bonynge London Symphony Decca 4785437

02:00:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2 London Symphony Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 4785437

02:27:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

03:10:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

03:53:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Choir CBS 44934

04:20:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:49:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

05:26:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:43:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

05:48:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

05:59:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:15:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:27:00 00:06:16 Robert White Christe, qui lux es et dies Stile Antico Harm Mundi 807572

06:31:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

06:41:00 00:10:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki, violin Naxos 503293

06:54:00 00:02:27 George Gershwin Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172

06:58:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle' John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:03:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

07:13:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:23:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand Voces8 Decca 22601

07:25:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

07:32:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

07:40:00 00:09:44 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:58:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:59:00 00:00:41 Edward MacDowell To a Hummingbird Op 7 Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

08:07:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 4788210

08:22:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:30:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

08:40:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:55:00 00:06:11 Michael Giacchino Spider-Man Homecoming: Suite Marshall Bowen III Symphony Orchestra Sony 545050

09:05:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

09:28:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:05:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:09:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

10:22:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:28:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

10:34:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

10:41:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

10:50:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:18:00 00:09:32 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

11:31:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:43:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

11:54:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:07:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

12:17:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:27:00 00:04:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

12:33:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127

12:40:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

12:47:00 00:11:10 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:52:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

14:05:00 00:05:46 Franz Liszt Transcendental Etude No. 12 in B flat minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

14:13:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:29:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

14:41:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

14:53:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

15:03:00 00:18:33 Gabriel Pierné Piano Concerto in C minor Op 12 BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10633

15:24:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

15:31:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:37:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

15:44:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

15:58:00 00:04:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Tan Dun at the Movies (And In the Concert Hall)

16:07:00 00:02:45 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

16:12:00 00:11:42 Aaron Copland El Salón México Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

16:28:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Jascha Horenstein Vienna State Opera Orchestra Chesky 95

16:36:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:41:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

16:52:00 00:03:06 Peter Schickele Two Rounds 'Hedi McKinley' and 'D'Indy's Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:56:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8 Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

17:04:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:13:00 00:13:27 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Red Cape Tango Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

17:29:00 00:06:16 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172

17:40:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:46:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

17:52:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:56:00 00:04:15 Eugène d'Albert Cinderella: Ball at the King's Palace Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:53 Jean Sibelius Six Humoresques Op 87 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

18:30:00 00:04:53 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

18:37:00 00:03:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

18:42:00 00:09:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

18:56:00 00:02:52 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: March of the Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

19:23:00 00:32:11 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

20:15:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

20:30:00 00:26:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Tan Dun at the Movies (And In the Concert Hall)

21:03:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

21:21:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

21:31:00 00:13:55 Giuseppe Cambini Wind Quintet No. 3 in F major Aulos Wind Quintet Schwann 310011

21:48:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas Voces8 Decca 22601

21:54:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

22:45:00 00:08:30 Henryk Górecki Harpsichord Concerto Op 40 Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

22:55:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9 Nelson Freire, piano Decca 14053

23:07:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 Trio Parnassus MD+G 3307

23:14:00 00:05:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

23:22:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

23:26:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:37:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

23:43:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:49:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute & Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:56:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:56:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139