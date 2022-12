Program Guide 09-25-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

00:22:00 00:26:41 Jean Sibelius Symphony No. 3 in C major Op 52

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

00:51:00 00:29:04 John Adams Century Rolls

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Emanuel Ax, piano Nonesuch 79607

01:23:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie imaginare'

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:22:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

03:15:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

04:03:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51

Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

04:27:00 00:27:56 Samuel Barber Piano Concerto Op 38

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Jon Kimura Parker, piano Telarc 80441

04:57:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

05:25:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

05:42:00 00:04:02 Frédéric Chopin Prelude No. 25 in C sharp minor Op 45

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

05:49:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

06:12:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

06:25:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

06:27:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

06:31:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:40:00 00:08:29 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

06:50:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

06:55:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:03:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

07:10:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

07:20:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:28:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

07:30:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March 'The Capture of Kars'

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

07:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

07:50:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:55:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

07:58:00 00:01:46 George Gershwin Porgy and Bess: A Woman is a Sometime

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

08:07:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

08:15:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:28:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

London Symphony Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

08:30:00 00:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 23

Dover Quartet Cedille 167

08:40:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:53:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101

Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

08:58:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:32:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:48:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

09:53:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:04:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:09:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

10:20:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

10:29:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:37:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

10:44:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:52:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

11:17:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

11:24:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds'

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

11:36:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:47:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

12:06:00 00:10:56 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic EMI 64563

12:19:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

12:29:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

12:36:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River'

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

12:44:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:53:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:42:16 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

13:44:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

13:57:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:03:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:06:00 00:12:49 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:21:00 00:07:34 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:41:00 00:12:10 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

14:55:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

15:00:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

15:19:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:27:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:34:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

15:41:00 00:06:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:49:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: An Italian Western (for English horn)

15:58:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

16:06:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

16:13:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

16:26:00 00:05:32 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

16:33:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

16:41:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

16:52:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars

Voces8 Decca 4785703

16:58:00 00:01:49 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

17:04:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

17:13:00 00:10:20 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki, violin Naxos 503293

17:26:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

17:40:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:46:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:52:00 00:02:53 Thomas Tallis O nata lux de lumine

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

17:56:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:18 Sir Edward Elgar Polonia Op 76

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

18:25:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau'

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

18:31:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:37:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

18:55:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera

Kathryn Stott, piano EMI 56803

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:47 Václav Pichl Symphony in B flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

19:17:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

20:11:00 00:16:49 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:30:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

20:57:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: An Italian Western (for English horn)

21:03:00 00:18:57 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F major Op 102

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677

21:23:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

21:39:00 00:03:59 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Night Op 12

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:45:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

21:52:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

22:21:00 00:21:55 Dmitri Shostakovich Chamber Symphony in C minor Op 110

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

22:46:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25

Peter Kairoff, piano Albany 315

23:06:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:15:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:24:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:30:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:37:00 00:06:49 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

23:46:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:49:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:55:00 00:04:19 Arvo Pärt Für Alina

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:56:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137