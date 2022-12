Program Guide 09-20-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:37:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

01:00:00 00:43:18 George Frederick Bristow Symphony No. 2 in D minor Op 24 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

01:46:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

02:14:00 00:57:48 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

03:14:00 00:32:35 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

03:51:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

04:26:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

04:59:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:27:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77 Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:46:00 00:04:33 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

05:51:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

06:15:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

06:25:00 00:02:42 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

06:29:00 00:06:54 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:40:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:50:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

06:55:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:10:00 00:08:39 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

07:20:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

07:25:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:30:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:40:00 00:08:04 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:50:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:54:00 00:02:24 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

07:55:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

08:07:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

08:15:00 00:11:10 Victor Herbert Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

08:30:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

08:40:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

08:55:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

09:27:00 00:06:06 Bernard Herrmann Torn Curtain: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

09:42:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:53:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

09:57:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:04:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:09:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:22:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:29:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse Jenny Lin, piano Steinway 30028

10:32:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

10:40:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:45:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:50:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

11:14:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

11:21:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:32:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:42:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

11:52:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

12:07:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:18:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

12:27:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

12:31:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

12:38:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:46:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12 Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

12:58:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:40 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85 Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

13:34:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

13:51:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

14:04:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

14:08:00 00:13:55 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

14:24:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:41:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:53:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

15:02:00 00:14:31 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

15:19:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp major Op 78 Peter Takács, piano Cambria 1175

15:31:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

15:38:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71 Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

15:44:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

15:58:00 00:04:40 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beeson at the Opera

16:05:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:10:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

16:22:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

16:29:00 00:06:11 Ramin Djawadi Game of Thrones: Suite Unknown Conductor Symphony Orchestra Varese Sar 3020670

16:38:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:43:00 00:07:49 Franz Liszt Harmonies poétiques: Invocation Roberto Plano, piano Decca 4812479

16:53:00 00:02:48 Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

16:58:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

17:04:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

17:13:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

17:28:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

17:42:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:46:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:53:00 00:03:02 Michel Colombier Emmanuel London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:56:00 00:02:45 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:03 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

18:29:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:35:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:40:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:54:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:04 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

19:26:00 00:28:22 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

19:56:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from the Arts Renaissance Tremont Series

Paul Lansky: Horizons (2009)--Ars Futura Ensemble - Shuai Wang, piano / Robert Nicholson, cello / Luke Rinderknecht, marimba & percussion

Ludwig van Beethoven: String Trio in G Major, Op. 9, No. 1 (1797-98)—Members of the Amici Quartet - Takako Masame, violin / Miho Hashizume, viola / Ralph Curry, cello

Benjamin Britten: Suite for Violin & Piano, Op. 6 (1935)--Jinjoo Cho, violin / Hyun Soo Kim, piano

Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 4 in C Major, Op. 102, No. 1 (1815)--Mark Kosower, cello / Jee-Won Oh, piano

Robert Schumann: Piano Quartet in E-flat Major, Op. 47 (1842)--Jinjoo Cho, violin / Yu Jin, viola / Keith Robinson, cello / Hyun Soo Kim, piano

21:57:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by trumpeter Rodney Mack

Eugene Bozza: Caprice & Lied

Hailstork: Variations for Trumpet

Traditional: Sometimes I feel like a motherless child

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:11:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:20:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:26:00 00:06:07 Domenico Scarlatti Sonata in F sharp major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:32:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:39:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

23:46:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:55:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578