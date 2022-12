Program Guide 09-19-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:21:42 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 1 in F minor Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

00:26:00 00:41:33 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

01:11:00 00:32:26 Hans Gál Piano Concerto Op 57

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

01:46:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

02:13:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

02:44:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

04:01:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

04:34:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:02:00 00:19:38 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 2 in E flat major Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

05:24:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

05:42:00 00:04:32 Fernando Sor Variations on 'La Folia' Op 15

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

05:50:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Donald Adams, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

06:15:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

06:20:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

06:30:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

06:33:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

06:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

06:50:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:53:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Jack Tar'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

07:10:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

07:20:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

07:25:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

07:30:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

07:40:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:50:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:55:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:07:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

08:15:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

08:23:00 00:03:17 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

08:27:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:30:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

08:40:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

08:45:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:50:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:52:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

09:35:00 00:04:53 Bruce Broughton Silverado: Overture

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

09:50:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:55:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

09:57:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:05:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:09:00 00:11:44 Adolph von Henselt Introduction & Variations on a Theme by Donizetti Op. 1

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

10:22:00 00:03:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

10:27:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

10:33:00 00:04:12 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:40:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

10:52:00 00:24:38 Aaron Copland Rodeo

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

11:17:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

11:21:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

11:32:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:42:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

11:51:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:07:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:16:00 00:10:31 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

12:28:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:36:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:42:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:54:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:28 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

13:38:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

13:57:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

14:05:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

14:10:00 00:13:00 Anton Diabelli Guitar Sonata in F major Op 57

Eduardo Fernández, guitar Decca 414160

14:25:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

14:38:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

14:51:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

15:02:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

15:18:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

15:29:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:35:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

15:42:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Vaughan Williams at Westminster

15:58:00 00:04:40 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

16:07:00 00:03:02 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

16:10:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

16:24:00 00:05:41 Bernard Herrmann Cape Fear: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:35:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

16:41:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

16:52:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

16:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three

Verdehr Trio Crystal 745

17:04:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344

Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

17:25:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:40:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

17:47:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop

Vienna Ensemble Sony 47187

17:52:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

17:57:00 00:02:45 Henry Purcell Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the

Early Music Consort of London David Munrow James Bowman, countertenor; Charles Brett, counter-tenor VirginClas 61333

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:51 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

18:32:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:38:00 00:02:57 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:43:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

18:54:00 00:04:54 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:20 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

20:20:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

20:36:00 00:19:17 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

21:03:00 00:19:58 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 59 in E flat major

András Schiff, piano Teldec 17141

21:24:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

21:35:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

21:45:00 00:03:58 Robert Schumann Liederkreis: Mondnacht Op 39

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

21:50:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

22:30:00 00:19:16 Henry Purcell Funeral Music for Queen Mary

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir; Equale Brass Ensemble Erato 45123

22:48:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

22:52:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:10:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:23:00 00:10:01 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:33:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:43:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075