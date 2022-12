Program Guide 09-14-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:35:21 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Rotterdam Philharmonic Edo de Waart Daniel Chorzempa, organ Philips 4788977

00:40:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:23:00 00:27:51 Thomas Tallis Missa Salve Intemerata Jeremy Summerly Oxford Camerata Naxos 503293

01:54:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12 Jörg-Peter Weigle NDR Symphony Orchestra CPO 999746

02:32:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

03:11:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

03:31:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

04:23:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

04:50:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

05:26:00 00:15:00 Frédéric Chopin Four Mazurkas Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

05:44:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

05:54:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:04:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:13:00 00:07:16 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

06:28:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

06:42:00 00:06:29 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

06:57:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:03:00 00:03:56 Cole Porter Let's Do It Joseph Jennings Chanticleer Chantcleer 8807

07:13:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

07:29:00 00:05:07 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85 Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

07:44:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

BBC NEWS

08:05:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:13:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation: Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

08:28:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:42:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

09:03:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

09:13:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:31:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:42:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:05:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:13:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:20:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

11:00:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

11:05:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:13:00 00:06:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

11:20:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901

BBC NEWS

12:00:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

12:03:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

12:12:00 00:07:06 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

12:19:00 00:09:02 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:04:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

13:35:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:44:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

14:01:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

14:13:00 00:07:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

14:27:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:40:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

15:01:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

15:14:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

15:31:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

15:46:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:04:00 00:02:35 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

16:14:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:30:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:42:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

17:04:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

17:14:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:29:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

17:43:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:05:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

18:15:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

18:30:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:43:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:12:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

19:17:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:22:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

20:36:00 00:21:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

21:22:00 00:14:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

21:38:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

21:45:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595

21:52:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

22:27:00 00:22:45 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 63 in B flat Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

22:52:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:09:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:19:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:26:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386

23:31:00 00:04:05 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

23:38:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

23:44:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:56:00 00:03:16 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820