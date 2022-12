Program Guide 09-11-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

00:41:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

01:09:00 00:42:29 Michael Daugherty Metropolis Symphony

Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

01:54:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

02:22:00 00:21:03 Arvo Pärt Symphony No. 3

Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 55619

02:46:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

03:23:00 00:55:57 Henryk Górecki Symphony No. 3 Op 36

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Zofia Kilanowicz, soprano Naxos 503293

04:23:00 00:23:44 John Adams On the Transmigration of Souls

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Gwinnett Young Singers; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

04:50:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

05:27:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

05:43:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

05:44:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

05:55:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:14:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:28:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

06:30:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

06:44:00 00:06:19 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

06:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus'

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:02:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:13:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

07:20:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:29:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:35:00 00:01:20 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:43:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:05:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

08:07:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:16:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:29:00 00:04:53 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

08:43:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

09:02:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

09:13:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

09:30:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:45:00 00:07:36 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:12:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

10:28:00 00:07:38 Keith Emerson Toccata from Piano Concerto No. 1

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

10:42:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:01:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:13:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

11:27:00 00:07:39 Michael Daugherty Mount Rushmore: Theodore Roosevelt

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

11:42:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:04:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

12:14:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:28:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

12:42:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:20:44 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

13:38:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture 'Comes Autumn Time'

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

13:48:00 00:10:27 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

14:12:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

14:28:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:42:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

15:01:00 00:05:38 Leos Janácek Jealousy

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

15:13:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:30:00 00:07:10 Ole Bull Memories of Havana

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

15:45:00 00:08:30 Arthur Foote Air and Gavotte

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Dvořák's "Luzany" Mass

16:04:00 00:02:46 Arvo Pärt Psalm 95 'Cantate Domino'

Paul Hillier Theatre of Voices; Christopher Bowers-Broadbent,o Harm Mundi 907182

16:15:00 00:06:51 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Mxyzptlk

Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Erik Gratton, flute; Ann Richards, flute Naxos 503293

16:31:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:43:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:05:00 00:03:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

17:16:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:31:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:45:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:19:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:30:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

18:44:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:38 Aaron Copland Rodeo

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

19:29:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

19:58:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:41 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Will Humburg Failoni Orchestra Naxos 503293

20:11:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

20:20:00 00:35:28 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

21:03:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

New Century Chamber Orch NSS Music 10

21:14:00 00:23:44 John Adams On the Transmigration of Souls

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Gwinnett Young Singers; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

21:40:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

21:46:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

21:57:00 00:30:01 Robert Moran Trinity Requiem

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

22:29:00 00:14:39 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

22:46:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:40 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:08:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:21:00 00:06:04 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Boris Giltburg, piano Naxos 503293

23:27:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:38:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:44:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:56:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C'

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015