Program Guide 09-08-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

00:35:00 00:23:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

01:02:00 00:19:57 Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 4 in D major Europa Galante Giangiacomo Pinardi, guitar; Members of VirginClas 45607

01:25:00 00:55:57 Henryk Górecki Symphony No. 3 Op 36 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Zofia Kilanowicz, soprano Naxos 503293

02:24:00 00:20:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

02:47:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

03:54:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

04:16:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

04:40:00 00:42:16 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

05:26:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

05:44:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

05:52:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Piers Lane, piano Hyperion 67344

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

06:15:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:27:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

06:42:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

06:58:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:13:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:21:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the- Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:29:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

07:43:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

08:13:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:29:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:34:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

08:42:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:02:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

09:13:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

09:29:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:44:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:50 Dmitri Shostakovich Three Fantastic Dances Op 5 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846

10:13:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

10:27:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

10:42:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

11:00:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

11:10:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:27:00 00:07:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

11:42:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

12:05:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

12:15:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:29:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:42:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

THE BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:20:50 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

13:38:00 00:05:10 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Gabriel Schwabe, cello; Nicholas Rimmer, piano Naxos 503293

13:47:00 00:10:37 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major Till Fellner, piano ECM 1853

14:14:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:30:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

14:42:00 00:10:10 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

15:00:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

15:10:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:25:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:38:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Davis? Davies? or Mavis?

16:04:00 00:03:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:14:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

16:28:00 00:04:17 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: I Dreamed a Dream John Williams Boston Pops Orchestra Sony 45567

16:41:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

17:05:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

17:14:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:30:00 00:02:24 Florence Foster Jenkins Liadov's 'A Musical Snuffbox' Florence Foster Jenkins, sop?; Cosme McMoon, piano RCA 61175

17:44:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:17:00 00:06:31 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

18:30:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:43:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

19:26:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

19:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

20:17:00 00:09:26 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

20:29:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Davis? Davies? or Mavis?

21:03:00 00:13:56 Sir Peter Maxwell Davies An Orkney Wedding Boston Pops Orchestra John Williams Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes; Max Hobart, violin Philips 420946

21:19:00 00:22:35 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

21:43:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

21:48:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

21:54:00 00:38:44 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

22:35:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

22:52:00 00:07:10 Ole Bull Memories of Havana Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:08:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:19:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:25:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:39:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:45:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:55:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4 Cypress String Quartet Avie 2275