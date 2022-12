Program Guide 09-06-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

00:37:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

00:56:00 00:57:48 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

01:57:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

02:36:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

03:11:00 00:40:11 Sergei Rachmaninoff Etudes-tableaux Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

03:56:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38 Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

04:13:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

04:45:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

05:15:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

05:42:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Van Cliburn, piano RCA 300350

05:50:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet Christopher Parkening, guitar EMI 55052

06:13:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

06:28:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Gary Graffman, piano RCA 300350

06:32:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

06:42:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:58:00 00:02:12 Henry Fillmore March 'Men of Ohio' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:13:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

07:25:00 00:04:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

07:34:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

07:43:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

07:47:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:05:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:13:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

08:20:00 00:03:19 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Intermezzo Op 61 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

08:28:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:33:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

08:42:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:49:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:02:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

09:05:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

09:13:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

09:21:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

09:29:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:42:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

10:15:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:29:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

10:43:00 00:07:16 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

10:49:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

11:00:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

11:05:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

11:12:00 00:06:47 Brian Dykstra Old Powell Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

11:19:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

12:05:00 00:03:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

12:08:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:16:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:23:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:20:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

13:23:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

13:44:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:35 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

14:13:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

14:28:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

14:41:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite The Five Browns, pianos E1 Music 2041

15:01:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

15:14:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

15:29:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8 Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

15:44:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29 Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Tianwa Yang, violin Naxos 503293

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A "Well-Krafted" Concerto?

16:04:00 00:02:25 Joan Tower Fanfare No. 1 for the Uncommon Woman Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60778

16:13:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

16:27:00 00:03:46 Michael Nyman The Piano: The Heart Asks Pleasure First Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:40:00 00:11:22 Václav Pichl Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

17:04:00 00:04:40 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

17:16:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor Maria João Pires, piano DeutGram 457550

17:28:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

17:39:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:48:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:03:38 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

18:15:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

18:28:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

18:40:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4 Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:25:00 00:30:40 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85 Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez, conductor

Bela Bartók: Concerto for Orchestra

Antonin Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

21:34:00 00:23:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by clarinetist Marcus Eley

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:11:00 00:11:40 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

23:25:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:29:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:33:00 00:04:11 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

23:39:00 00:04:09 Aaron Copland Dance Panels: Pas de trois Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

23:44:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

23:49:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

23:57:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479