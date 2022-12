Program Guide 09-01-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

00:34:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

01:20:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97 Gryphon Trio Analekta 9858

02:03:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

02:36:00 00:28:55 Maurice Ravel String Quartet in F Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

03:08:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

03:39:00 00:24:13 Franz Schubert Mass No. 2 in G major Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; David Gordon, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80212

04:06:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

04:42:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

05:21:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:43:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

05:51:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

05:57:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803

06:11:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:22:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:25:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:38:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

06:49:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

06:52:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:55:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

07:03:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:12:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:21:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:26:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:31:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

07:40:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

07:50:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

07:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

08:07:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:17:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:25:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:30:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:40:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:53:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

08:57:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:08:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:30:00 00:05:34 John Williams Jaws: The Barrel Chase John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:38:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

09:49:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

09:56:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

10:05:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

10:08:00 00:12:53 E. J. Moeran Second Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:22:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

10:28:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:32:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:40:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:45:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

10:50:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:12:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

11:19:00 00:08:08 Engelbert Humperdinck The Merchant of Venice: Love Scene Martin Fischer-Dieskau Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223369

11:30:00 00:11:22 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:44:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:53:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

12:06:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

12:15:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

12:24:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

12:32:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:40:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:45:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:33:31 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 570716

13:37:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

13:54:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:00 FIRST FRIDAYS with Jacqueline Gerber: pianist Caroline Oltmanns

14:01:00 00:02:00 François Couperin: Les petits Moulins à Vent

14:08:00 00:21:00 Claude Debussy: Bruyères (Heathers), Le vent dans la plaine (The Wind in the Plain), Ce qu’a vue le vent d’ouest (What the West wind saw),

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (The Sounds and Fragrances swirl through the evening air), Feux d’artifices (Fireworks)

14:36:00 00:10:00 Robert Schumann: Geistervariationen WoO 24

14:52:00 00:08:00 Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in c-Sharp Op 39

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:04:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

15:19:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

15:27:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums Pascal Rogé, piano Decca 4785437

15:31:00 00:06:13 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Final Scene Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Barbara Bonney, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Hanna Schwarz, contralto; Andreas Schmidt, bass; Tölz Boys Choir EMI 54022

15:43:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

15:51:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

15:58:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart "Dissed" by Dittersdorf?

16:06:00 00:03:29 Richard Roblee Down Home Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:13:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

16:27:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:33:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:41:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:52:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:56:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

17:04:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:13:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

17:24:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

17:40:00 00:05:52 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:47:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

17:52:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:57:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:38:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

18:44:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:48:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

18:55:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Porgi, amor Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano MAA 2009

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:08 Franz Liszt Totentanz Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

19:19:00 00:35:39 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:56:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

20:11:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:26:00 00:31:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart "Dissed" by Dittersdorf?

21:03:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

21:20:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

21:30:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

21:36:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

21:51:00 00:33:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

22:27:00 00:14:36 Samuel Barber Capricorn Concerto Op 21 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Jacob Berg, flute; Peter Bowman, oboe; Susan Slaughter, trumpet RCA 68283

22:44:00 00:15:13 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14 Peter Takács, piano Cambria 1175

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

23:06:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:17:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:27:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:40:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:47:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:55:00 00:04:49 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

23:56:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E Nelson Freire, piano Decca 4782728