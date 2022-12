Program Guide 08-30-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

00:32:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

01:08:00 00:28:12 Dmitri Shostakovich Piano Trio No. 2 in E minor Op 67 Ahn Trio EMI 56674

01:38:00 00:57:47 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

02:38:00 00:20:28 Johannes Brahms Violin Sonata No. 3 in D minor Op 108 Yehudi Menuhin, violin; Hephzibah Menuhin, piano BBC 395

03:01:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

03:43:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

04:19:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

05:01:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:25:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

05:46:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

05:51:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

05:57:46 00:02:03 William S. Gilbert - Arthur Sullivan HMS Pinafore: We sail the Ocean Blue Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra and Chorus Telarc 80374

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

06:15:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

06:25:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:30:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:40:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

06:44:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:04:23 William Byrd Vigilate King's Singers Naxos 572987

07:07:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

07:14:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

07:25:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

07:30:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

07:40:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

07:50:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:55:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:56:00 00:02:30 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

08:07:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:30:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

08:40:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:47:00 00:06:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

08:55:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:29:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

09:39:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

09:45:00 00:03:15 Pawel Lukaszewski Ave Maria Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

09:48:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

10:09:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:20:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:25:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 8 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:29:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:37:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:45:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

10:52:00 00:21:53 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

11:14:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

11:19:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen" Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

11:30:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:40:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:52:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:06:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:17:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

12:30:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:38:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

12:44:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

12:59:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:36:00 00:20:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 59 in A major Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

13:57:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major András Schiff, piano Decca 421369

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major Lera Auerbach, piano Bis 1502

14:03:00 00:05:53 Paul Bowles Four Preludes for Piano Lara Downes, piano Steinway 30016

14:11:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:27:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

14:37:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:51:00 00:08:07 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

15:01:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

15:20:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

15:26:00 00:04:15 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:31:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

15:40:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

15:47:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

15:58:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Barber's "Scandalous" Overture

16:06:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:12:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:27:00 00:03:40 Ary Barroso Brazil Grand Rapids Symphony John Varineau Rich Ridenour, piano Centaur 2433

16:35:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

16:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

16:52:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:56:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

17:04:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:13:00 00:09:48 Robert Schumann Vienna Carnival: Allegro Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

17:25:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62 István Kertész London Symphony Decca 4785437

17:40:00 00:05:47 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

17:47:00 00:01:52 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

17:52:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

17:55:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

18:25:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

18:31:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

18:35:00 00:15:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:52:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet 'Estancia' Duo Amaral DuoAmaral 501592

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

19:24:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

19:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Symphonic Wind Ensemble & Cleveland State University Chamber Winds, Birch Browning, conductor

Christopher Marshall: Aue!

Stephen Gryc: Six Romances after Mendelssohn

Percy Grainger: Lincolnshire Posy

Guy Woolfenden: Serenade for Sophia

Luis Serrano Alarcon: Memories de un Hombre de Ciudad (Memories of a City Man)

20:20:00 00:36:30 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Claudio Abbado London Symphony Decca 4785437

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Dorothy Maynor

Handel: O sleep, why dost though leave me?

Mozart: Ach, ich fuhls

Charpentier: Depuis le jour

Schubert: Gretchen am spinnrade

Schubert: Ave Maria

Traditional: Were you there?

Traditional: I couldn't hear nobody pray

Traditional: Steal away to Jesus

Traditional: Old time religion

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

22:56:00 00:05:52 John Field Nocturne No. 13 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:02:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:12:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:19:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:33:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:38:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:47:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 7 in E flat major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:51:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645