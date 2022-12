Program Guide 08-23-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

00:21:00 00:47:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

01:12:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

01:41:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

02:44:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

03:20:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:51:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

04:18:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

04:57:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

05:30:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

05:44:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

05:51:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alexander Schimpf, piano Oehms 867

06:15:00 00:09:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

06:25:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

06:32:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

06:40:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:48:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

06:53:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine 'The Honeysuckle' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:59:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:03:39 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

07:09:00 00:03:27 William Bolcom Raggin' Rudi Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:10:00 00:11:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

07:25:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:40:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

07:48:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

07:55:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:58:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:15:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:25:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

08:30:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

08:40:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

08:50:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:55:00 00:04:11 Alexandre Desplat The Queen: The People's Princess City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:05:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:25:00 00:06:56 Bernard Herrmann Psycho: Selections José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:06:16 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

09:56:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56 Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

10:05:00 00:01:46 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:09:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:20:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

10:30:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

10:37:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:42:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

10:51:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:21:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

11:29:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:42:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

11:55:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

12:06:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:15:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:29:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:37:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

12:45:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

13:38:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

13:52:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:05:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

14:09:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

14:20:00 00:15:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:38:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:52:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

15:01:00 00:16:48 César Franck Symphonic Variations London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:20:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:27:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

15:33:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

15:41:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

15:47:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

15:58:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Hadley, Thompson, et. al. in the Berkshires

16:08:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:14:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:28:00 00:04:06 Alexandre Desplat The Ghost Writer: Theme Traffic Quintet Mercury 481217

16:34:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

16:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

16:52:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

16:56:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

17:04:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

17:13:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:26:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

17:40:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

17:45:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:52:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:56:00 00:02:55 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Orch of Age of Enlightenment Sir Simon Rattle Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:38:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:43:00 00:03:36 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:48:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

18:54:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

19:15:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

19:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music by Baldwin Wallace Composer-in-Residence Clint Needham

Flourish (2016)

Brass Quintet #1 “Circus” (2003)

The Body Electric (2009)

Cradle My Heart (2013)

Abstract Mosaics (2012)

When We Forget (2016)

Everyday Life (2011)

Mobiles (2013)

On the Road (2013)

Three Ditties (2012)

Urban Sprawl (2011)

21:51:23 00:07:31 Henri Sauget The Cicada & the Ant CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by saxophonist Branford Marsalis

Debussy: Arabesque

Rachmaninoff: Vocalise

Stravinsky: Pastorale

Villa-Lobos: Bachianas Brasilieras No. 5

Satie: Gymnopedie No. 3

Ravel: Piece en forme de Habanera

Faure: Sicilienne

Stravinsky: Serenato

Mussorgsky: The old castle

Gershwin: Bess, oh where's my Bess?

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

23:08:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043

23:11:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot & Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:18:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:28:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:38:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:43:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:50:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62 Sergei Babayan, piano Discover 920155